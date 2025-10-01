Η ελληνική ναυτιλία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διεθνή σκηνή. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Lloyd’s List, οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν εκείνοι που έβαλαν την υπογραφή τους στις περισσότερες νέες παραγγελίες πλοίων μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, κατακτώντας το 21% του παγκόσμιου συνόλου. Πρόκειται για ένα ποσοστό που τους τοποθετεί στην κορυφή και αποδεικνύει τη δυναμική παρουσία τους ακόμη και αυτή την περίοδο που η ναυτιλιακή αγορά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητες και έντονο ανταγωνισμό.

Η ελληνική στρατηγική έχει όπως φαίνεται από τα στοιχεία σαφή προσανατολισμό. Πολλοί εφοπλιστές προχώρησαν σε παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μικρότερης χωρητικότητας, τα λεγόμενα feeder containerships. Αυτά τα πλοία μπορεί να μην έχουν το μέγεθος των γιγαντιαίων mega-containerships, όμως παίζουν κομβικό ρόλο, καθώς συνδέουν τα μεγάλα διεθνή λιμάνια με μικρότερα περιφερειακά λιμάνια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομαλή τροφοδοσία των διεθνών εμπορικών αλυσίδων και παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις σε αγορές που συνεχώς επεκτείνονται.

Η επιλογή των Ελλήνων να επενδύσουν σε αυτή την κατηγορία πλοίων δεν είναι τυχαία. Το παγκόσμιο εμπόριο στρέφεται όλο και περισσότερο σε δίκτυα που βασίζονται σε τέτοιους συνδυασμούς μεγάλων και μικρότερων πλοίων, γεγονός που καθιστά τα feeders απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, τα πλοία αυτού του μεγέθους έχουν χαμηλότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, δίνοντας στους εφοπλιστές μεγαλύτερη ευελιξία.

Την ίδια στιγμή, σε διεθνές επίπεδο, η Κίνα ξαναπήρε το πάνω χέρι στον τομέα των ναυπηγήσεων. Το 75% των νέων παραγγελιών που υπογράφηκαν το τρίτο τρίμηνο κατευθύνθηκαν σε κινεζικά ναυπηγεία, έναντι μόλις 51% το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά την επιφυλακτικότητα που είχαν δείξει αρκετοί πλοιοκτήτες νωρίτερα μέσα στη χρονιά, λόγω της απειλής επιβολής αμερικανικών δασμών σε πλοία που ναυπηγούνται στην Κίνα. Οι σχετικοί φόροι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέσα στον Οκτώβριο, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες και μπορεί να επηρεάσει την εικόνα της αγοράς το προσεχές διάστημα.

Συνολικά, το τρίτο τρίμηνο του 2025 υπογράφηκαν σε όλο τον κόσμο παραγγελίες για 277 πλοία μεταφορικής ικανότητας άνω των 5.000 dwt. Η «μερίδα του λέοντος» ανήκει στα containerships, αφού 161 νέα πλοία αυτού του τύπου μπήκαν σε παραγγελία, εκ των οποίων τα 130 σε κινεζικά ναυπηγεία. Παράλληλα, έγιναν παραγγελίες για 39 bulk carriers και 28 δεξαμενόπλοια, με την Κίνα να αποσπά και εδώ τη μερίδα των νέων συμβολαίων. Οι Κινέζοι πλοιοκτήτες, μερίδιο 19% του συνόλου, ακολούθησαν τους Έλληνες, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Ταϊβανέζοι με 9%. Μάλιστα, η ταϊβανέζικη Yang Ming προχώρησε σε παραγγελία επτά νέων containerships τύπου neo-panamax, τα οποία θα ναυπηγηθούν στη Νότια Κορέα.

Παρά τη δυναμική της Κίνας, δεν λείπουν πάντως οι προβληματισμοί στην Ευρώπη σχετικά με το αν είναι ασφαλές να ανατίθενται συμβόλαια σε κινεζικά ναυπηγεία που συνδέονται με την πολεμική βιομηχανία. Οι φόβοι αυτοί εστιάζουν κυρίως στο ενδεχόμενο νέων κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει και εμπορικά πλοία. Στο μεταξύ, η διεθνής ναυτιλία ετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο μεγάλων παραγγελιών. Η Maersk, δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, εξετάζει σοβαρά την αγορά 12 νέων πλοίων χωρητικότητας άνω των 18.000 teu, με διπλό σύστημα καυσίμου (LNG dual-fuel). Αν επιβεβαιωθεί η παραγγελία, εκτιμάται ότι θα στραφεί προς κινεζικά ναυπηγεία, λόγω καλύτερων τιμών και ελκυστικών χρηματοδοτικών πακέτων. Παράλληλα, η νοτιοκορεατική HMM φέρεται να ετοιμάζει νέες συμφωνίες για μικρότερα containerships χωρητικότητας 1.900–3.000 teu. Όλα δείχνουν ότι προσεχώς η μάχη για την κυριαρχία στη ναυπηγική βιομηχανία θα ενταθεί ανάμεσα σε Κίνα και Νότια Κορέα. Ωστόσο, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα είναι ότι, σε μια εποχή γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας, οι εφοπλιστές μας συνεχίζουν να αποτελούν την κινητήρια δύναμη του κλάδου. Με στρατηγικές κινήσεις και επενδύσεις σε πλοία που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες του παγκόσμιου εμπορίου, διατηρούν σταθερά την πρωτοκαθεδρία τους, επιβεβαιώνοντας γιατί η ελληνική ναυτιλία παραμένει η ισχυρότερη στον κόσμο.