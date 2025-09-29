Την 46η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (Σκαλτσοδήμου 9, Τ.Κ. 30131), από τις 10:00 έως τις 18:00, προσφέροντας στους πολίτες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής δικτύωσης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι 33 επιχειρήσεων, αναζητώντας υποψήφιους για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, που καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από υψηλής έως χαμηλότερης εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-agrinio-2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις επιχειρήσεις, να εξετάσουν θέσεις που ταιριάζουν στα προσόντα τους και να συμμετάσχουν σε άμεσες συνεντεύξεις επιλογής.

Για την καλύτερη προετοιμασία τους, καλούνται να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού σημειώματός τους.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν τους πολίτες για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειες, τουρισμός, εκπαίδευση, ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών, βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών ειδών, εμπόριο δομικών υλικών και ξύλου, κλωστοϋφαντουργία και πτηνοτροφία.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται αφορούν διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Μεταξύ άλλων, ζητούνται ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί, χειριστές κλαρκ, εργάτες παραγωγής, καθώς και θέσεις σε όλο το φάσμα του τουρισμού και της φιλοξενίας.