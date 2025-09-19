Ο αμερικανικός οίκος Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές, κατά τη δεύτερη αξιολόγησή του για φέτος, ακολουθώντας την κίνηση του καναδικού οίκου DBRS, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση της χώρας στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Moody’s ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους οίκους που έδωσε στην Ελλάδα την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3), στις 15 Μαρτίου, περίπου 1,5 χρόνο μετά τους υπόλοιπους, ενώ ταυτόχρονα αναθεώρησε τις προοπτικές της οικονομίας από «θετικές» σε «σταθερές».

Για το χρέος αναφέρει ότι παρά την αναμενόμενη μεγάλη μείωση, ο δείκτης του προς το ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή του χρέους και το μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που μετριάζουν (το βάρος του).

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ισχυρή απορρόφηση σημαντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνει.

«Μαζί με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων».

Οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες, με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον αρχικό δημοσιονομικό στόχο του 2,1% του ΑΕΠ.

«Αυτές οι ισχυρές επιδόσεις αντανακλούν, εν μέρει, τη συνεχιζόμενη επιτυχία των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που έχουν εφαρμόσει οι Αρχές. Μαζί με την ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη, αυτή η ισχυρή δημοσιονομική επίδοση συνέβαλε στην ετήσια μείωση του χρέους της Ελλάδας κατά περισσότερο από 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή η υπεραπόδοση συνεχίστηκε και το 2025, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ παράλληλα έδωσε πρόσθετη στήριξη για τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η Ελλάδα συνεχίζει επίσης να επιτυγχάνει καλές επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) με σημαντική πρόοδο τόσο στον τομέα των επιχορηγήσεων όσο και στον τομέα των δανείων.

Ωστόσο, με μόνο το 59,3 % του συνολικού χρηματοδοτικού πακέτου να έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα, η Ελλάδα αναθεώρησε το ΕΣΑΑ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες απορρόφησης των υπολειπόμενων κονδυλίων», αναφέρει ο οίκος.

πηγή: ΑΠΕ