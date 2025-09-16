«Είμαστε απογοητευμένοι. Δηλαδή οι προσδοκίες μας, οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν πολύ μεγάλες και τελικά πέρασαν κάτω από τον πήχη», είπε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το πακέτο φορολογίας της κυβέρνησης.

«Οι οφειλές προς το δημόσιο στραγγαλίζουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν τους δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία», δήλωσε ο Κυριάκος Μερελής, αναφέροντας πως μία πρόταση που έχουν καταθέσει ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο είναι να υπάρχει μία πάγια ρύθμιση 36 δόσεων».

«Τώρα είναι 24 δόσεις. Μιλάμε για 36 με ένα επιτόκιο 3%, όπως ισχύει και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με τη δυνατότητα να μπαίνει ο φορολογούμενος που έχει ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις σε αυτή τη ρύθμιση», συνέχισε.

«Περιμέναμε να ακούσουμε και μία, αν θέλετε, γενναία παραδοχή του λανθασμένου τρόπου φορολόγησης με τα τεκμαρτά κριτήρια. Θεωρούμε ότι είναι ένα αναχρονιστικό, οριζόντιο και άδικο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.

«Αν η κυβέρνηση ήθελε να στηρίξει τη μικρομεσαία τάξη, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα εργαλεία τα ξέρει, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διάθεση», τόνισε ο κ. Μερελής.

«Δεν είμαστε φορείς διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Είμαστε σύμβουλοι της πολιτείας και πρέπει η πολιτεία να μας ακούει», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μερελής σχετικά με τον ρόλο των επιμελητηρίων.

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης είπε:

«Βλέπουμε οι ψηφιακές πλατφόρμες που προέρχονται από την Ασία πόσο κακό κάνουν στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και στο λιανικό εμπόριο. Θα πρέπει και τα επιμελητήρια να παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία, την κατάλληλη εκπαίδευση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων».

«Θα κάνουμε πράξη τη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας Marketplace όπου όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα ενήμερα μέλη μας θα μπορούν να φιλοξενούνται για να πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια».

Μιλώντας για τα ευρήματα μιας έρευνας που έγινε στις αρχές Σεπτέμβρη όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Μερελής τόνισε πως τα μέλη απαιτούν βελτίωση των φορολογικών συντελεστών (δηλαδή μείωσή τους), παρέμβαση για τη μείωση της ακρίβειας και της κερδοσκοπίας που παρατηρείται στην ελληνική οικονομία, και τέλος μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ.

«Η δική μου σκέψη είναι να υπάρξει ένα παραθυράκι και να δοθεί μείωση στους συντελεστές του ΦΠΑ, όταν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτα», είπε ο κ. Μερελής.

Τέλος, σχολιάζοντας το θέμα των υποδομών στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου τόνισε πως «πρέπει να υπάρχει μία ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος με μία πολύ στρατηγική σημασίας θέση γεωστρατηγική και γεωπολιτική, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω».