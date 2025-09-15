Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των 10ετών γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν τη Δευτέρα, μετά την υποβάθμιση της χώρας από την Fitch Ratings λόγω της πρόσφατης πολιτικής αστάθειας.

Συγκεκριμένα, το Bloomberg αναφέρει πως τα συμβόλαια Δεκεμβρίου για τα 10ετή κρατικά ομόλογα της Γαλλίας, γνωστά ως OATs, μειώθηκαν κατά περίπου 0,1% κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών. Η πτώση ακολουθεί την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από την Fitch σε A+ από AA-, επικαλούμενη την αύξηση του δημόσιου χρέους, την αυξημένη πολιτική πόλωση και τις αμφιβολίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή», αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch. «Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Οι ανησυχίες για το εθνικό χρέος της Γαλλίας έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με το Bloomberg, μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού από τη θέση του πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα, καθώς απέτυχε να κερδίσει υποστήριξη για ένα πρόγραμμα αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών. Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, με το χρέος να αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (5.840 δολάρια) το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τον Γάλλο πολιτικό.