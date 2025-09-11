Η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές, με την παραδοσιακή ζήτηση για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο να συνυπάρχει πλέον με αυξανόμενο ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Η τάση αυτή καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: την εγγύτητα στην Αθήνα για γρήγορες αποδράσεις και την επιθυμία των αγοραστών για μοναδικές τοποθεσίες με αυθεντικό χαρακτήρα.

Στις Κυκλάδες, η Κύθνος και η Κέα αναδεικνύονται σε περιοχές υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στην Κύθνο, η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών παραμένει περιορισμένη, αλλά η κατασκευή βιλών σε συγκροτήματα αυξάνεται σταδιακά, με την πλειονότητα των αγοραστών να προέρχεται από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Στην Κέα, η επενδυτική δραστηριότητα ενισχύεται από την κατασκευή μεγάλου πολυτελούς θέρετρου, με ξένους επενδυτές από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Βόρεια Αμερική να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Οι παραθαλάσσιες βίλες με ιδιωτική πισίνα και θέα στη θάλασσα παραμένουν τα πιο περιζήτητα ακίνητα.

Η Άνδρος καταγράφει επίσης αύξηση του ενδιαφέροντος, κυρίως από Έλληνες που αναζητούν εξοχικές κατοικίες κοντά στην πρωτεύουσα. Το 50% των αγοραστών είναι Έλληνες και το υπόλοιπο ξένοι, κυρίως από Ιταλία, Γαλλία και Ελβετία. Οι προτιμήσεις επικεντρώνονται σε μονοκατοικίες και βίλες με θέα στη θάλασσα, σε περιοχές όπως ο Φελλός, η Παλαιόπολη και το Μπατσί.

Η Νάξος εμφανίζει αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες που συνδυάζουν μόνιμη διαμονή και δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αύξηση της ζήτησης κατά 16% το 2024. Οι τιμές των παραθαλάσσιων ακινήτων και των βιλών αυξήθηκαν κατά 10-15%, ενώ οι ξένοι αγοραστές, κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και ΗΠΑ, αντιπροσωπεύουν το 90% των αγοραστών.

Στα Δωδεκάνησα, η Σύμη ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ήσυχη ατμόσφαιρα, προσελκύοντας συνταξιούχους και digital nomads από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Η τιμή των ακινήτων κυμαίνεται κοντά στο όριο των 400.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά ελκυστική τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Golden Visa.

Η Κορινθία αναπτύσσεται ως στρατηγική επενδυτική περιοχή, κυρίως λόγω της εγγύτητας στην Αθήνα και της τουριστικής ανάπτυξης. Το 55-65% των αγοραστών προέρχεται από χώρες όπως Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. Δημοφιλείς περιοχές είναι το Λουτράκι, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο και το Δερβένι, με τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο που κυμαίνονται από 2.000 έως 3.500 ευρώ.

Η Λακωνία και η Μεσσηνία παρουσιάζουν έντονη επενδυτική δυναμική, με ξένους επενδυτές να επικεντρώνονται σε μικρής κλίμακας τουριστικά καταλύματα και βίλες υψηλής ποιότητας. Στη Μεσσηνία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται γύρω από το Costa Navarino, την Πύλο, τη Γιάλοβα και την Καλαμάτα, ενώ στη Λακωνία, οι περιοχές της Μονεμβασιάς, του Γυθείου και της Ανατολικής Μάνης κερδίζουν έδαφος.

Συνολικά, η αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα εμφανίζει διαφοροποιημένη ζήτηση, με αύξηση των επενδυτικών κινήτρων και ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει νέες περιοχές που συνδυάζουν γρήγορη πρόσβαση στην Αθήνα με αυθεντική φυσική και πολιτιστική εμπειρία.