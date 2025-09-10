Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου θα τρέχει, δράση προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ η οποία έχει ως στόχο συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια (Ερευνητικούς Φορείς / Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων) με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δράση απευθύνεται στις επιχειρήσεις με έμφαση στις ΜμΕ και σε ερευνητικούς φορείς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν θα πρέπει να αφορούν ερευνητικά έργα.

Τα ερευνητικά έργα που θα προταθούν είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα στις κατηγορίες:

βιομηχανική έρευνα

πειραματική ανάπτυξη

Τι χρηματοδοτείται

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου θα πρέπει να κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη δράση είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου

Για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Αυτό το 40% καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου



Οι δικαιούχοι με την αίτησή τους δεσμεύονται ότι θα αξιοποιήσουν το 40% για απαραίτητες δαπάνες ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης το οποίο εμπίπτει στις επιλέξιμες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης της Δράσης και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΣΔΕ και της Πρόσκλησης.

