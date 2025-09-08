

Στην ίδρυση νέων και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη σε νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (βάσει της απογραφής 2021), στοχεύουν οι δράσεις:

που τρέχουν μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου και έχουν συνολικό προϋπολογισμό €50 εκατ. (δημόσια δαπάνη).

Σύγχρονες τεχνολογίες

Βασική επιδίωξη είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω της στήριξης επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την οικονομική διαφοροποίηση των νησιωτικών περιοχών. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης.

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 20 χιλ. ευρώ έως 150 χιλ. ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι δυο δράσεις καλύπτουν σχεδόν όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου

Μηχανήματα, Εξοπλισμός & Μεταφορικά Μέσα

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε.