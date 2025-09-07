Η πλειονότητα των εργαζομένων τάσσεται κατά της προοπτικής θεσμοθέτησης της 13ωρης ημερήσιας εργασίας, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο Κεραμέως. Τα αποτελέσματα αμφισβητούν τους ισχυρισμούς της υπουργού Εργασίας ότι το μέτρο «το ζήτησαν οι εργαζόμενοι».

Σύμφωνα με την έρευνα, 1 στους 3 εργαζόμενους έχει εργαστεί πολλές ή αρκετές φορές μέσα σε μία ημέρα για 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, κατά κανόνα μετά από αίτημα του εργοδότη και όχι πρωτοβουλία του εργαζομένου, ιδίως στις νεότερες ηλικίες.

Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι χρησιμοποιεί την ψηφιακή κάρτα εργασίας, με υψηλότερη χρήση σε κλάδους όπως η μεταποίηση και το εμπόριο και σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Για όσους χρησιμοποιούν την κάρτα, η χρήση δεν παρουσιάζει δυσκολίες, αν και 1 στους 10 έχει τη χρησιμοποιήσει παράτυπα, συνήθως μετά από αίτημα του εργοδότη. Η πλειονότητα των εργαζομένων θεωρεί ότι η ψηφιακή κάρτα κατοχυρώνει την τήρηση του ωραρίου, με μικρότερη αποδοχή στους νεότερους και στους εργαζόμενους σε μεταποίηση και βιομηχανία.

Όσον αφορά στην ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, πάνω από 1 στους 2 εργαζόμενους τη λαμβάνει σπασμένη σε τρεις ή περισσότερες περιόδους. Συγκεκριμένα, 20% τη λαμβάνει ολόκληρη σε μία περίοδο, 24% σε δύο περιόδους και 55% σε τρεις ή περισσότερες. Σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 50 εργαζομένων), το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 64%, ενώ στους άνω των 45 ετών στη μεταποίηση και βιομηχανία σε 61%. Η διευθέτηση της άδειας γίνεται κατά κανόνα σε συνεννόηση εργαζομένου και εργοδότη (77%), ενώ σε 22% αποφασίζεται από τον εργοδότη.

Στο ερώτημα για τη μείωση του ωραρίου εργασίας από τις 40 ώρες σε 37,5 ώρες την εβδομάδα, το 84% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα επηρεάσει θετικά την οικογενειακή ζωή, το 83% την ψυχική και σωματική υγεία και το 82% την κοινωνική ζωή. Η πλειονότητα δεν αποδέχεται μείωση μισθού σε περίπτωση μειωμένου χρόνου εργασίας, με το 78% να απαντά «κατά» και μόλις το 17% «υπέρ». Στις ηλικίες 45+ το ποσοστό «κατά» ανέρχεται σε 86%, ενώ στις ηλικίες 18-29 το «υπέρ» φτάνει στο 23%. Χωρίς μείωση μισθού, το «υπέρ» εκτινάσσεται στο 94%. Το 55% προτιμά συνολική μείωση των ημερών εργασίας μέσα στο έτος και το 45% μείωση του ημερήσιου χρόνου σε 7,5 ώρες.

Το 26% των εργαζομένων έχει εργαστεί πολλές ή αρκετές φορές για 13 ώρες την ημέρα σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Ειδικότερα, 10% πολλές φορές, 16% αρκετές φορές, 21% σπάνια και 53% ποτέ. Στον ίδιο εργοδότη, 1 στους 3 εργαζόμενους έχει εργαστεί πολλές ή αρκετές φορές για 13 ώρες, με το 67% να αφορά αίτημα του εργοδότη και το 32% πρωτοβουλία του εργαζομένου.

Στην περίπτωση θεσμοθέτησης δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, η πλειονότητα των ερωτώμενων (56%) τοποθετείται αρνητικά, με μεγαλύτερη αντίδραση στις γυναίκες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η ένταση της εργασίας θεωρείται αποτρεπτικός παράγοντας για τη δημιουργία ή διεύρυνση οικογένειας από σχεδόν 2 στους 3 εργαζόμενους (62%), ενώ το ποσοστό φτάνει στο 69% στους άγαμους και στο 67% στις γυναίκες.