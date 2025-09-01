Με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων διατάξεων, ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται σε έναν εργοδότη για 13 ώρες η Νίκη Κεραμέως, τόνισε ότι «αυτό δεν είναι κάτι καινούριο» αλλά και ότι «απαιτείται συμφωνία του εργαζόμενου».

«Το 13ωρο δεν είναι κάτι καινούργιο. Ισχύει από το 2023. Έχει ψηφιστεί η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο, ο οποίος απασχολείται σε δύο ή σε περισσότερους εργοδότες να δουλεύει έως 13 ώρες εάν και εφόσον το επιθυμεί. Πρώτο κρατούμενο ισχύει ήδη. Δεύτερο κρατούμενο, είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τι σου λέει η Ευρώπη; Πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να έχει τουλάχιστον 11 ώρες συνεχόμενης ανάπαυσης. Εφόσον τις έχει αυτές και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που πάλι πληρούνται, είναι εντός του Ενωσιακού πλαισίου. Τρίτον, δεν επιβάλλεται, απαιτείται συμφωνία του εργαζόμενου» ανέφερε η υπουργός Εργασίας, μιλώντας στο Live News.

Στην κριτική που ασκείται κι αναφέρεται σε αυτή ότι η σχέση εργαζόμενου και εργοδότη είναι ετεροβαρής η κυρία Κεραμέως ανέφερε: «Αν, για παράδειγμα, κάποιος απολυθεί και πάει στο δικαστήριο και πει ότι ”εγώ θεωρώ ότι απολύθηκα επειδή δεν συναίνεσα στην υπερωριακή απασχόληση”, επαφίεται στον εργοδότη να αποδείξει ότι δεν τον απέλυσε για αυτόν τον λόγο. Και επίσης και κάτι άλλο. Σε ποια συζήτηση γίνεται όλο αυτό; Στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή, το 2025, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο δυναμώνει η σχέση, η δύναμη του εργαζόμενου».

Η υπουργός, επιστρέφοντας στο θέμα του 13ωρου πρόσθεσε: «Δεν είναι για κάθε μέρα. Είναι κατ’ εξαίρεση. Ακόμα και να το θες δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις για πάνω από 37 ημέρες το χρόνο, συνολικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Δεν μπορείς να κάνεις πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο τετραμήνου. Άρα, η Ευρώπη θέτει κάποια πλαίσια για την υπερωριακή απασχόληση συνολικά. Και θα αμειφθεί (ο εργαζόμενος) πολύ περισσότερο -συν 40%- από ό,τι αν δούλευε σε έναν δεύτερο εργοδότη και ήταν σε μερική απασχόληση».

Στη συνέχεια η Νίκη Κεραμέως ανέφερε: «Έχουμε το καλύτερο πρώτο επτάμηνο (Ιανουάριος με Ιούλιο) στην ιστορία της χώρας σε νέες θέσεις εργασίας. 319.843 νέες θέσεις εργασίας από Ιανουάριο μέχρι Ιούλιο».

«Υπάρχουν άλλες 87 διατάξεις, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για τους εργαζόμενους. Παράδειγμα, είμαι εργαζόμενος γονέας, έχω ένα παιδί, θέλω να δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είμαι με το παιδί μου. Σήμερα, για να το κάνω αυτό, μπορώ να το κάνω μόνο για 6 μήνες. Τους υπόλοιπους 6 μήνες πρέπει να βρω ένα παιδικό σταθμό μόνο για την Παρασκευή. Δεν βγάζει λογική αυτό. Το επεκτείνουμε αυτό. Και λέμε, τετραήμερη εργασία για όλο το χρόνο, κατόπιν συμφωνίας προφανώς. Περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να λάβουν το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Κάνουμε πιο ευέλικτα τα κριτήρια προκειμένου να είναι περισσότερες οι δικαιούχοι του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας. Το επίδομα γονικής αδείας γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο, ανεκχώρητο για πρώτη φορά. Προβλέπεται η άδεια μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες» κατέληξε η Νίκη Κεραμέως για τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου.