Η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ευρώπη κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό τον περασμένο μήνα, με τις διαθέσιμες καταχωρίσεις να φτάνουν τα 4,15 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση ενισχύθηκε ακόμη πιο σημαντικά, κατά 7,7%, φτάνοντας τις 61,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, ενώ η μέση πληρότητα των ακινήτων ενισχύθηκε κατά 3%.

Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή καταγραφή της AirDNA, η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεχώρισε για ακόμη μία φορά. Η προσφορά καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, με άνοδο 7,5%. Η μέση πληρότητα αυξήθηκε κατά 2%, ενισχύοντας την εικόνα της Ελλάδας ως ισχυρού παίκτη στον τουρισμό βραχυχρόνιας διαμονής.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία (-1,5%), η Ισπανία (-1,2%) και η Γαλλία (-1,1%) κατέγραψαν πτώση στην προσφορά, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές που εμφάνισαν μικρές αυξήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ισχυρή ζήτηση θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες. Για τον Σεπτέμβριο, οι προκρατήσεις είναι αυξημένες κατά 10%, ενώ για τον Οκτώβριο η αύξηση φτάνει το 13%. Αντιθέτως, ο Νοέμβριος παρουσιάζει συγκράτηση με μόλις 2%, υποδηλώνοντας επιβράδυνση ενόψει χειμώνα.

Η άνοδος των πολυτελών καταλυμάτων

Η AirDNA καταγράφει σημαντική αύξηση της ζήτησης στα luxury (+14%) και upscale (+9%) καταλύματα. Η Ελλάδα επωφελείται από αυτή τη διεθνή τάση, ιδιαίτερα χάρη στις βίλες και τα πολυτελή ακίνητα που προσελκύουν ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι αναζητούν εμπειρίες αναβαθμισμένες σε σχέση με τα παραδοσιακά καταλύματα. Παράλληλα, νέες αγορές, όπως η Νορβηγία και η Ελβετία, εμφανίζονται δυναμικά στην ευρωπαϊκή σκηνή της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Μια έρευνα της AirDNA δείχνει ότι λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί της Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης καταγράφουν ραγδαία αύξηση ζήτησης. Χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Κροατία παρουσίασαν σημαντική άνοδο, με την Κροατία να σημειώνει αύξηση 11,7% στη ζήτηση, παρά τη μικρή μείωση της προσφοράς κατά 0,8%. Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 10,6%. Η Νορβηγία σημείωσε άνοδο 27%, ενώ η Λιθουανία και η Εσθονία κατέγραψαν αυξήσεις 20-30% για τις κρατήσεις του Αυγούστου.

Η ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει φέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τοπικές αρχές έχουν εισαγάγει κανόνες για τη διάρκεια μισθώσεων, τη φορολόγηση και την καταγραφή των ακινήτων, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των κατοίκων, των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών ακινήτων.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση είναι έντονη. Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε βασικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, αλλά παράλληλα προκαλεί προβληματισμούς γύρω από τη στεγαστική πίεση στα μεγάλα αστικά κέντρα και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με τα ξενοδοχεία. Οι αρχές και οι φορείς του κλάδου αναζητούν λύσεις που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη της αγοράς, χωρίς να πλήττονται οι τοπικές κοινωνίες ή οι παραδοσιακές επιχειρήσεις φιλοξενίας.