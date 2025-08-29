Η Intralot συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών, συνδυάζοντας σταθερή οικονομική απόδοση με νέες στρατηγικές συνεργασίες. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος ανακοίνωσε έσοδα 168 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,7% σε σχέση με πέρυσι, EBITDA 60,2 εκατ. ευρώ (+1,2%) και λειτουργικές ταμειακές ροές 72,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 60,6%. Παράλληλα, μείωσε τον προσαρμοσμένο καθαρό δανεισμό του στα 303 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 2,3x, από 2,7x στο τέλος του 2024.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου Intralot, Σωκράτης Π. Κόκκαλης: «Τα αποτελέσματα της INTRALOT για το Α’ Εξάμηνο του 2025 αντανακλούν σταθερά οικονομικά μεγέθη ως προς τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία, ενισχυμένες ταμειακές ροές και σημαντική μείωση χρέους και μόχλευσης. Παράλληλα η Intralot έχει ανακοινώσει μια σημαντική στρατηγική απόφαση εξαγοράς της Bally’s International Interactive που θα μετασχηματίσει την εταιρεία, με αναβαθμισμένες δυνατότητες ανάπτυξης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και πολλαπλάσια οικονομικά μεγέθη».

Στο μέτωπο των διεθνών δραστηριοτήτων, η Intralot ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στις ΗΠΑ. Μέσω της θυγατρικής της Intralot Inc., υπέγραψε νέο 7ετές συμβόλαιο με δυνατότητα τριών μονοετών ανανεώσεων με τη Λοταρία της Μοντάνα, συνεχίζοντας μια συνεργασία που ξεκίνησε το 2006. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος LotosX Omni™, τη χρήση των κορυφαίων τερματικών PhotonX, καθώς και την αναβάθμιση της υποδομής σε 1.300 σημεία πώλησης. Παράλληλα, διασφαλίζεται η συνεχιζόμενη υποστήριξη του Sports Bet Montana, του αθλητικού στοιχήματος που λανσαρίστηκε το 2020.

Ο Bob Brown, Διευθυντής της Λοταρίας της Μοντάνα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την επέκταση της συνεργασίας μας με την INTRALOT, μια εταιρεία που αποτελεί συνεργάτη μας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Αυτή η νέα συμφωνία διασφαλίζει ότι το λοταριακό μας σύστημα θα παραμείνει σύγχρονο και ασφαλές, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία τόσο στους πράκτορες όσο και στους παίκτες. Η λύση LotosX Omni™ Public και η νέα τεχνολογία δικτύου λιανικής έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα, βοηθώντας μας να προσφέρουμε μια ακόμα πιο ελκυστική εμπειρία στους παίκτες και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε σημαντικά έσοδα, τόσο για το πρόγραμμα υποτροφιών STEM, όσο και για την ίδια την Πολιτεία της Μοντάνα».

Ο κ. Richard Bateson, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, Inc., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το τρίτο κατά σειρά συμβόλαιό μας με τη Λοταρία της Μοντάνα, συνεχίζοντας έτσι τη μεταξύ μας συνεργασία, καθώς η Λοταρία εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της. Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία, η INTRALOT έρχεται να προσφέρει νέους πόρους, ευρεία τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής, επαναπροσδιορίζοντας και ενισχύοντας την παρουσία της στην Πολιτεία της Μοντάνα. Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται η αρθρωτή, βασισμένη σε microservices πλατφόρμα LotosXTM της INTRALOT που επιταχύνει τον χρόνο διάθεσης στην αγορά, εξασφαλίζει την καινοτομία και προσφέρει βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία του παίκτη μέσω μιας δοκιμασμένης και μακρόπνοης αρχιτεκτονικής».

Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο, η Intralot κεφαλαιοποιεί μια ήδη επιτυχημένη διαδρομή: από το 2006 έχει συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων της Λοταρίας της Μοντάνα κατά 286%, ενώ τα έργα της υποστηρίζουν τα προγράμματα υποτροφιών STEM της Πολιτείας.

Σε στρατηγικό επίπεδο, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει συμφωνία ύψους 2,7 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Bally’s International Interactive, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο του 2025. Η συναλλαγή αυτή τοποθετεί την Intralot σε τροχιά μετασχηματισμού, συνδυάζοντας την εμπειρία της στις λοταρίες με την τεχνολογία gaming και data analytics της Bally’s, ανοίγοντας νέους δρόμους ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά.

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025

Έσοδα : 168 εκατ. ευρώ (+1,7%)

: 168 εκατ. ευρώ (+1,7%) EBITDA : 60,2 εκατ. ευρώ (+1,2%)

: 60,2 εκατ. ευρώ (+1,2%) Προσαρμοσμένο EBITDA (LTM) : 131,5 εκατ. ευρώ (+0,6%)

: 131,5 εκατ. ευρώ (+0,6%) Κέρδη προ φόρων (EBT) : 9,8 εκατ. ευρώ (+61,4%)

: 9,8 εκατ. ευρώ (+61,4%) Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NIATMI) : -0,1 εκατ. ευρώ

: -0,1 εκατ. ευρώ Λειτουργικές Ταμειακές Ροές : 72,2 εκατ. ευρώ (+27,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι)

: 72,2 εκατ. ευρώ (+27,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι) Επενδύσεις (Capex) : 14,2 εκατ. ευρώ

: 14,2 εκατ. ευρώ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα : 97,3 εκατ. ευρώ

: 97,3 εκατ. ευρώ Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός : 303 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 52,7 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο 2024)

: 303 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 52,7 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο 2024) Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης: 2,3x (από 2,7x το 2024)

Πρόσφατες / Σημαντικές εξελίξεις στην εταιρεία