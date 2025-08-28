Αύριο, 29/8/2025, θα καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα για τον Αύγουστο, συνολικού ύψους 179.946.340 ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν: