Η ζήτηση για άδειες διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa φαίνεται να εξομαλύνεται, καθώς τον Ιούνιο καταγράφηκε πτώση 26,5% στις νέες αιτήσεις σε σχέση με πέρυσι, με 441 αιτήσεις έναντι 600 τον ίδιο μήνα του 2024.

Η τάση αυτή ακολουθεί μια περίοδο έντονης κινητικότητας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης πυροδότησε κύμα αγορών από ξένους επενδυτές. Η συνέχεια χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές κυβερνητικές παρεμβάσεις που στόχευαν στον περιορισμό των αγορών κατοικιών, οδηγώντας όμως σε προσωρινές στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να εξασφαλίσουν άδεια πριν από τις νέες προθεσμίες.

Οι πρώτοι μήνες του 2025 δείχνουν πλέον μια πρώτη αποκλιμάκωση, με τις προβλέψεις να υποδηλώνουν περαιτέρω μειώσεις στον αριθμό των νέων αιτήσεων τους επόμενους μήνες.

Στην κορυφή της λίστας επενδυτών παραμένουν οι Κινέζοι, με 7.795 χορηγηθείσες άδειες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη. Ακολουθούν οι Τούρκοι με 2.161 άδειες, ενώ σημαντική παρουσία έχουν και Λιβανέζοι (884), Βρετανοί (680) και Ιρανοί (665). Επιπλέον, επενδυτές από την Αίγυπτο και το Ισραήλ βλέπουν στην Ελλάδα ευκαιρίες για σταθερές επενδύσεις.

Η κατανομή των αιτήσεων αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις για συγκεκριμένες περιοχές. Στην Αττική, καταγράφονται 11.984 εκκρεμείς αιτήσεις, με τα Νότια Προάστια να ηγούνται σε συναλλαγές. Σημαντική ζήτηση παρατηρείται επίσης στη Μακεδονία – Θράκη (1.099), την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο (812), ενώ η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα ακολουθούν με 481, η Κρήτη με 293 και το Αιγαίο με 160 αιτήσεις.

Η Επιτροπή Real Estate του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ) επισημαίνει ότι η Golden Visa δεν αποτελεί αιτία στεγαστικής κρίσης. Η πλειονότητα των επενδυτών επενδύει σε ακίνητα εκτός βασικής αγοράς κατοικίας, όπως εμπορικά κτίρια που μετατρέπονται σε κατοικίες, παλαιά ή εγκαταλελειμμένα κτίρια και αυτοτελή κτίρια που ανακαινίζονται, προσθέτοντας αξία και διαθέσιμες κατοικίες στην αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης, μόνο το 6% των επενδυτών διαμένει στα ακίνητα που αγοράζει, ενώ το υπόλοιπο 94% προορίζεται για μακροχρόνια μίσθωση.

Από το 2013 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει πάνω από 8,5 δισ. ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ με τις εκκρεμείς αιτήσεις ο συνολικός όγκος αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έχει συμβάλει στην αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών όπως η Κυψέλη, τα Πατήσια, τα Εξάρχεια και το Κουκάκι, στη δημιουργία και διατήρηση άνω των 100.000 θέσεων εργασίας και στην αύξηση φορολογικών εσόδων από μεταβιβάσεις, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2023, η Ελλάδα ηγήθηκε παγκοσμίως σε αιτήσεις Golden Visa με 7.752 νέες αιτήσεις, ανταγωνιζόμενη χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ιταλία, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός επενδύσεων μέσω ακινήτων στην Ευρώπη.