Μπορεί ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ να έχει φέρει μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και τις τιμές των χρηματιστηρίων, ωστόσο ιστορικά ο Αύγουστος τείνει να είναι ο πιο «αδύναμος» μήνας για τις ευρωπαϊκές μετοχές, με τους περιφερειακούς δείκτες να καταγράφουν σταθερά αρνητικές αποδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το Euronews γράφει πως οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν εισέλθει στην πιο δύσκολη περίοδο του ημερολογιακού έτους, καθώς ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος είναι συνήθως οι μήνες με τις χαμηλότερες αποδόσεις για τις χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής.

Μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο το 2025 και έναν ελαφρώς θετικό Ιούλιο, η ιστορία δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές συχνά χάνουν τη δυναμική τους με την άφιξη του Αυγούστου.

Ο μήνας χαρακτηρίζεται συνήθως από μικρότερους όγκους συναλλαγών, μεγαλύτερη ευαισθησία της αγοράς στα οικονομικά και γεωπολιτικά νέα και ένα σταθερό μοτίβο υψηλότερης μεταβλητότητας. Η ανάλυση των τελευταίων τριών δεκαετιών δείχνει μια σαφή εποχική ύφεση τον Αύγουστο.

Ο EURO STOXX 50, ο δείκτης αναφοράς των blue chip της Ευρώπης, σημείωσε κατά μέσο όρο πτώση 1,66% κατά τη διάρκεια του μήνα τα τελευταία 30 χρόνια, γεγονός που τον καθιστά τον μήνα με τη χειρότερη απόδοση του έτους.

Ο Αύγουστος έκλεισε σε θετικό έδαφος μόνο στο 43% των περιπτώσεων, και ο ευρύτερος δείκτης STOXX Europe 600 παρουσιάζει παρόμοια εικόνα.

Τα τελευταία 24 χρόνια, ο δείκτης αυτός έχει υποχωρήσει κατά μέσο όρο 0,7% τον Αύγουστο, επίσης με ποσοστό επιτυχίας 43%. Ο πιο σκληρός Αύγουστος ήταν το 1998, όταν ο EURO STOXX 50 έπεσε κατά 14,4%, ακολουθούμενος από κοντά από την πτώση 13,79% το 2001.

Μπορεί οι ευρωπαϊκές μετοχές να έχουν καταγράψει σταθερή απόδοση από την αρχή του έτους, ωστόσο, η ιστορία μας προειδοποιεί ότι ο Αύγουστος είναι ένας «αδύναμος» μήνας ιδίως για τις μεγάλες γερμανικές εταιρείες. Από τους ευρείς δείκτες έως τις μετοχές blue chip, το Euronews γράφει πως ο μήνας παρουσιάζει ένα σταθερό μοτίβο χαμηλότερων αποδόσεων, μειωμένης ρευστότητας και αυξημένης ευπάθειας σε αρνητικές ειδήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφερθεί πως, αν και καμία εποχική τάση δεν εγγυάται μελλοντικές αποδόσεις, ο Αύγουστος παραμένει, από πολλές απόψεις, ο πιο δύσκολος μήνας για τους Ευρωπαίους επενδυτές.