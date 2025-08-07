Οι κινεζικές εξαγωγές στην αμερικανική αγορά κατέγραψαν πτώση 6,1% μεταξύ Ιουνίου και του Ιουλίου, παρά την ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, που πάντως δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με διάρκεια που θα διευθετούσε τις διενέξεις τους ως προς το εμπόριο.

Η Κίνα εξήγαγε τον Ιούλιο αγαθά αθροιστικής αξίας 35,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, μειωμένης από τα 38,2 δισεκ. τον Ιούνιο, κατά δεδομένα των κινεζικών τελωνείων που δίνονται στη δημοσιότητα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ