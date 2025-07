Με τον τίτλο «Πώς η Ελλάδα επέστρεψε από τον γκρεμό», δημοσίευμα των Financial Times, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από το δημοψήφισμα του 2015, επιχειρεί να περιγράψει πώς η χώρα κατάφερε να ανακάμψει.

«Αυτόν τον μήνα συμπληρώνεται μία δεκαετία από το σημείο καμπής του δράματος που συγκλόνισε για χρόνια τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και απείλησε να τινάξει στον αέρα την οικονομική και νομισματική ένωση, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ», γράφουν οι FT.

Το δημοσίευμα συνεχίζει, παραθέτοντας δηλώσεις του Πιέρ Μοσκοβισί, που ήταν επίτροπος οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ από το 2014 έως το 2019: «Αν η Ελλάδα είχε αποχωρήσει από το ευρώ, αυτό θα σήμαινε το τέλος του ευρώ. Γιατί τότε θα αποδεικνυόταν ότι το κοινό μας νόμισμα δεν είναι αιώνιο. Θα ήταν απλώς μια ζώνη σταθερής ισοτιμίας».

Σχετικά με όσα έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 2015, το δημοσίευμα αναφέρει: «Οι Έλληνες ψήφισαν σε δημοψήφισμα κατά του διεθνούς προγράμματος διάσωσης της χώρας, έπειτα από παρότρυνση της ακροαριστερής, λαϊκιστικής κυβέρνησής τους. Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, που είχε ανέλθει στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2015 πάνω σε κύμα λαϊκής αποστροφής προς τα mainstream κόμματα, και ο διχαστικός υπουργός Οικονομικών του, Γιάνης Βαρουφάκης, επιδίωκαν καλύτερους όρους από τους Ευρωπαίους και τους πιστωτές του ΔΝΤ».

Η πολιτική τους έφερε τη χώρα στο χείλος της εξόδου από το ευρώ και της οικονομικής κατάρρευσης, σύμφωνα με τους FT. «Κι όμως, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, ο Τσίπρας έκανε πίσω και ο Βαρουφάκης παραιτήθηκε», αναφέρεται.

«Η “κωλοτούμπα” του Τσίπρα ήταν ένα κοστοβόρο στοίχημα που καθυστέρησε την ανάκαμψη της οικονομίας και κατέστρεψε την αξιοπιστία της κυβέρνησης απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους της. Όμως, αποτέλεσε και την απαρχή μιας νέας εποχής συμμόρφωσης της Ελλάδας προς τις απαιτήσεις των μνημονίων και έβαλε τα θεμέλια για την ανάκαμψη», γράφουν οι FT.

Στα δέκα χρόνια που ακολούθησαν, η Ελλάδα κατάφερε μια εντυπωσιακή επάνοδο, αναφέρει το δημοσίευμα, βγήκε από τα προγράμματα διάσωσης, διατήρησε τη δημοσιονομική πειθαρχία και ξεπέρασε οικονομικά πλουσιότερες χώρες.

«Ουσιαστικά χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας και φτάσαμε πολύ κοντά στο να διαχειριστούμε μια πλήρη κοινωνική κατάρρευση, αν αναγκαζόμασταν να φύγουμε από την Ευρωζώνη», λέει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στους FT. «Αλλά νομίζω πως αυτό δείχνει και την ανθεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού μας συστήματος, ότι καταφέραμε να ανακάμψουμε», σημειώνει ο πρωθυπουργος.

«Οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε τελικά η Ελλάδα μετά την κρίση άλλαξαν την τύχη της. Το φλερτ με την καταστροφή άλλαξε ριζικά και την ίδια την Ευρωζώνη, ωθώντας τη να ενισχύσει το εύθραυστο κοινό της νόμισμα με νέα εργαλεία και θεσμούς. Ωστόσο, παραμένουν πολλά να γίνουν. Μια δεκαετία μετά την κορύφωση της κρίσης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας εξακολουθεί να ανέρχεται μόλις στο 70% του μέσου όρου της ΕΕ και τα προβλήματα παραγωγικότητας παραμένουν οξέα. Εντωμεταξύ, η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται μιας κατάλληλης τραπεζικής ένωσης και ενός προϋπολογισμού αρκετά μεγάλου για να απορροφήσει τους οικονομικούς κραδασμούς», συνεχίζει το δημοσίευμα των FT.

How Greece came back from the brink https://t.co/f3rKnBwkO4