Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου του 2025, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος της παράτασης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους και να εγκαταστήσουν ένα σύστημα αποθήκευσης στον φωτοβολταϊκό τους σταθμό, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος των καταναλώσεών τους και να μειώσουν ακόμα περισσότερο το ενεργειακό τους κόστος.

Οι τρεις επιπλέον μήνες έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία θα διευκολύνουν τους υποψήφιους δικαιούχους για τη συλλογή, καθώς και την ορθή και πλήρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για την υποβολή της αίτησης στον σχετικό οδηγό του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 153,7 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες). Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις θα κατανεμηθούν 100 εκατ. ευρώ και στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 53,74 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) αφορά στην εγκατάσταση, προσθήκη είτε σε φωτοβολταϊκά συστήματα που βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, ανάπτυξης, κατασκευής, είτε σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης.

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μικρές επιχειρήσεις, 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος υπολογίζεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις κύριες δαπάνες τα 400.000 ανά δικαιούχο.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out) και θα εντάσσονται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: http://exoikonomo-epixeiro-fotovoltaika.gov.gr.

