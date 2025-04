Η τιμή του κρυπτονομίσματος του Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύτηκε αφότου ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να διοργανώσει δύο ειδικές εκδηλώσεις για τους κορυφαίους επενδυτές του.

Η ιστοσελίδα του meme coin $Trump αναφέρει ότι οι 220 μεγαλύτεροι κάτοχοι θα προσκληθούν σε ένα ιδιωτικό επίσημο δείπνο με τον πρόεδρο στις 22 Μαΐου, περιγράφοντάς το ως την «πιο αποκλειστική πρόσκληση στον κόσμο».

Σύμφωνα με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Coinbase, το $Trump σημείωσε άλμα άνω του 70% μετά την ανακοίνωση. Ωστόσο, παραμένει πολύ κάτω από το ιστορικό υψηλό των 74 δολαρίων (42,40 λίρες Αγγλίας) που κατέγραψε λίγο μετά την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο.

Το ψηφιακό αυτό νόμισμα είναι μία από τις αρκετές πρωτοβουλίες σχετικές με τα κρυπτονομίσματα που έχουν ξεκινήσει από επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτοχαρακτηριστεί ως ο «πρόεδρος των crypto».

Extremely funny to see the SEC change it's rules on memecoins to carve out non-utility memecoins as non-securities, making the President's coin fully legal…



only to have $TRUMP coin offer utility with a Presidential dinner for top holders. 😂💀 pic.twitter.com/q81RxU6iKD