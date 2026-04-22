Σε ιδιαιτέρα υψηλούς τόνους συνεχίζεται η κόντρα για τα νεκρά ψάρια που εντοπίστηκαν σε εργοτάξιο στα Ιωάννινα με τον Δήμο Ιωαννιτών να απαντά στις καταγγελίες της ΔΑΣ ΟΤΑ, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις της «ασόβαρες» και «προληπτικές».

Ειδικότερα, ο Δήμος Ιωαννιτών, όπως επισημαίνει το epiruspost.gr με μια αιχμηρή ανακοίνωση, ξεκαθαρίζει πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία εναπόθεση νεκρών ψαριών στον χώρο του εργοταξίου, ούτε υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.

Η δημοτική αρχή επίσης κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων με φωτογραφίες από… άδειους κάδους, σχολιάζοντας σκωπτικά πως «λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει».

«Δεν είναι αρμοδιότητά μας η λίμνη»

Ο Δήμος Ιωαννιτών τονίζει ότι η αποκομιδή και διαχείριση των νεκρών ψαριών στη λίμνη δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, αλλά σε άλλους συγκεκριμένους φορείς, τους οποίους αποφεύγει να κατονομάσει!

Υποστηρίζει επίσης ότι συνδράμει ενεργά με αίσθημα ευθύνης, αντί να «κρύβεται» πίσω από τη γραφειοκρατία.

Αναμονή για τους επιστήμονες

Ο Δήμος παράλληλα απευθύνει έκκληση προς όλους να σταματήσουν το «εύκολο ανάθεμα» και να περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις των επιστημόνων για τα αίτια του φαινομένου, αντί να διαδίδουν σενάρια χωρίς τεκμηρίωση.