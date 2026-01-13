Viral έχει γίνει βίντεο από ζωολογικό κήπο της Πολωνίας, στο οποίο ένα ελάφι βάρους περίπου 20 κιλών φαίνεται να αντιπαρατίθεται με έναν ρινόκερο βάρους σχεδόν δύο τόνων, σε μια ασυνήθιστη «μάχη» που προκάλεσε έκπληξη στους χρήστες των social media.

Το περιστατικό καταγράφηκε στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ και αναρτήθηκε στο Instagram, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο διακρίνεται το μικρόσωμο ελάφι να στέκεται απέναντι στον πολύ μεγαλύτερο ρινόκερο, χωρίς να δείχνει διάθεση υποχώρησης, παρά τις εφορμήσεις του τελευταίου.

«Κάποιος μάλλον ξέχασε να κοιταχτεί στον καθρέφτη σήμερα το πρωί», ανέφεραν με χιούμορ οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

Σύμφωνα με τους ίδιους «η συμπλοκή δεν ήταν επικίνδυνη» και αποδίδεται στην αυξημένη τεστοστερόνη του ελαφιού, καθώς το θηλυκό με το οποίο ζευγάρωνε αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Όπως εξηγούν, το ζώο προσπαθούσε να εκτονώσει την ενέργειά του και να επιβληθεί, ακόμη κι αν ο «αντίπαλος» ζύγιζε έως και 1,7 τόνους.

Watch the moment a tiny deer confronted a huge rhinoceros at a zoo in Poland.



Charlie & Naga shared the footage on #BBCBreakfasthttps://t.co/CMsR9roX9U pic.twitter.com/75Oiaej87i — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 10, 2026

«Πρέπει να εκτονώσει την ενέργειά του και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό -ακόμη κι αν ο αντίπαλός του ζυγίζει σχεδόν δύο τόνους. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας τέτοιος πολεμιστής κρύβεται σε αυτό το μικροσκοπικό σώμα;», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση του ζωολογικού κήπου.

Σε δεύτερο βίντεο που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αργότερα, επιβεβαιώνεται ότι τα δύο ζώα δεν έχουν εχθρική σχέση, καθώς εμφανίζονται να τρώνε ήρεμα χόρτα δίπλα-δίπλα.