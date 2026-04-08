Η Πηνελόπη Φλουρή διασκευάζει το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, «Περί Τυφλότητας», σε μια παράσταση που προσεγγίζει την τύφλωση ως μετάβαση και όχι ως στέρηση.

Σε μια ανώνυμη πόλη ξεσπά μια μυστηριώδης επιδημία λευκής τυφλότητας, που μεταδίδεται ανεξέλεγκτα σε όλους τους κατοίκους της. Όλοι τυφλώνονται, εκτός από έναν και μοναδικό – μια γυναίκα που ανεξήγητα συνεχίζει να βλέπει.

Η κυβέρνηση επιβάλλει καραντίνα στους τυφλούς επικαλούμενη το κοινό καλό, όμως τίποτα δεν μπορεί να αναχαιτίσει την «λευκή πληγή». Ο κρατικός μηχανισμός καταρρέει, οι κοινωνικοί ιστοί διαλύονται, και σταδιακά ο πολιτισμένος άνθρωπος αντιμετωπίζει τη βία και την εξαθλίωση ως νέα κανονικότητα. Η γυναίκα που βλέπει, γίνεται μάρτυρας της φρίκης και ταυτόχρονα φύλακας της ανθρωπιάς, της σύνδεσης και της λυτρωτικής αλήθειας.

Η παράσταση, βασισμένη στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, είναι μια σύγχρονη σκηνική μεταφορά για πέντε ηθοποιούς στον ιδιαίτερο χώρο του H.ug (Human Underground). Αποφεύγοντας τη γραμμική αφήγηση και αξιοποιώντας την αποσπασματική δομή ενός εφιάλτη, φωτίζει στιγμιότυπα κατάρρευσης και επανεφεύρεσης των ανθρώπων. Πέντε φωνές, πέντε σώματα, ένας μικρός χορός που προσπαθεί να αναγεννηθεί μέσα από την απόλυτη εξαθλίωση.

Η σκηνική διαδρομή συνομιλεί με ηχοτοπία και βιντεοπροβολές, αναδεικνύοντας τις χρονικές και χωρικές μετατοπίσεις της αφήγησης. Η τύφλωση δεν προσεγγίζεται ως στέρηση, αλλά ως μετάβαση. Ένα πέρασμα σε μια άλλη μορφή αντίληψης που φέρνει τον άνθρωπο πιο κοντά στο σώμα, στις ανάγκες του και στον Άλλο.

Όπως αναφέρει η σκηνοθέτρια, Πηνελόπη Φλουρή: «Ο κόσμος του Σαραμάγκου στο Περί Τυφλότητας θυμίζει φρικώδες παραμύθι. Θέλησα να τον προσεγγίσω διατηρώντας ζωντανή την παραμυθιακή ατμόσφαιρα, το ανεξήγητο των γεγονότων και την τρυφερότητα των πιο μικρών χειρονομιών, που φωτίζουν τη δύναμη και την ευθραυστότητα της ανθρώπινης φύσης καθώς και την αδιαπραγμάτευτη ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του Μαζί».

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Αθηνά Ψυλλιά

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πηνελόπη Φλουρή

Σύμβουλος Δραματουργίας: Ράνια Κελαΐδίτη

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Θέκλα Γαΐτη

Φωτογραφίες παράστασης: Αναστασία Γιαννικάκη

Επικοινωνία παράστασης: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Παίζουν: Κωνσταντίνος Γώγουλος, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Αναστασία Κατσιναβάκη, Γιώργος Σκαρλάτος, Πηνελόπη Φλουρή

Συμμετέχει: Θέκλα Γαΐτη

Θερμές ευχαριστίες: Αγγελική Παπαθεμελή, Ίριδα Φουστέρη, Βασίλειο Γαλουτζή, Ζωή Δρακοπούλου

Η παράσταση γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Παραστάσεις: Από 30 Απριλίου, Πέμπτη–Κυριακή στις 21:00, για 15 παραστάσεις

Διάρκεια: 70 λεπτά

Εισιτήρια: 15 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (μειωμένο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

H.ug (Human Underground): Μελιταίων 14 και Αλιμουσίων στα Άνω Πετράλωνα