Αλήθεια, έχετε σκεφτεί πώς θα ήταν ένας κόσμος χωρίς άντρες; Σύντομα, στη σκηνή Brecht ανεβαίνει η παράσταση «Χωρίς άντρες», που είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Χρήστου Αζαριάδη, και θα πάρουμε μια γεύση.

Η παράσταση είναι σε διασκευή και σκηνοθεσία της Αναστασίας Κουρή κι εξερευνά έναν κόσμο όπου οι άντρες εξαφανίζονται ξαφνικά.

Μία συνηθισμένη ημέρα, όλοι οι άντρες του πλανήτη, πεθαίνουν ξαφνικά και ταυτόχρονα. Στις κατοικημένες περιοχές επικρατεί χάος, καθώς έχουν απομείνει στον πλανήτη μόνο οι γυναίκες, που πρέπει να διαχειριστούν άμεσα αυτή την βίαιη αλλαγή.

Όμως τώρα, έχουν έναν κόσμο στην διάθεσή τους για να τον πλάσουν όπως εκείνες θέλουν, όπως εκείνες οραματίζονται. Μπορούν για πρώτη φορά, να βγουν στο φως και να δημιουργήσουν ξανά την ανθρωπότητα από το μηδέν.

Η αρχή αυτής της νέας πραγματικότητας θα γίνει σ’ ένα πλοίο, στο λιμάνι του Πειραιά, σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, μακριά από κινδύνους, πείνα και δίψα. Ωστόσο, όποια θέλει να παραμείνει σε αυτό και να αποτελέσει μέρος του νέου κόσμου, πρέπει να κάνει μόνο ένα πράγμα: Να συμμορφωθεί απόλυτα με τους κανόνες της καπετάνισσας.

Το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουρή

Παίζουν: Λαμπρινή Γιώτη, Αναστασία Κουρή, Μαρίζα Μανιατάκη, Μαριαλένα Μπόη, Μαρτίνα Ολχάβα, Εύη Παπαδάκη, Ρέα Σαμαροπούλου, Ελένη Σιδεροπούλου, Άννα Χαλκι

Ακούγεται η φωνή της Δήμητρας Καραγιάννη

Στα βίντεο της παράστασης εμφανίζονται: Αλέξανδρος Κοταχέας, Βασίλης Πρέκας, Δημήτρης Ζιαγάκης, Χρήστος Αζαριάδης, Λίτσα Ρεστιβάκη, Βαγγέλης Ζευγολατάκος, Χάρης Ζευγολατάκος, Ηρακλής Στόγιας και τα παιδιά Ηλίας Ζευγολατάκος και Μαίρη Κουρή

Παραστάσεις: Από 29 Ιανουαρίου και κάθε Πέμπτη στις 20:00

Τηλέφωνο κρατήσεων: 697 6596 801 και μέσω more.com

Διάρκεια: 150’ με διάλειμμα

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Σκηνή Brecht-2510: 3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα