Ο Στράτος Τζώρτζογλου επιστρέφει στο θέατρο με την παράσταση του Μηνά Βιντιάδη, «Βροχή τα βέλη», πιο ώριμος και πιο τολμηρός από ποτέ, καθώς ανεβαίνει στη σκηνή ολόγυμνος.

Το «Βροχή τα βέλη» είναι ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως είναι η ζωή μας.

Ένας άντρας γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμά του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματά του. Ως πού μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έλθουν στο τέλος να του ευχηθούν; Όπως ο ίδιος λέει, είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του».

Η παράσταση ξεκίνησε ήδη τη μίνι περιοδεία της σε σταθμούς ανά την Ελλάδα, προτού κάνει την επίσημη πρεμιέρα της τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Θέατρο Αλκμήνη.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο ήρωας Οδυσσέας, την ημέρα των γενεθλίων του, «εξομολογείται» στους καλεσμένους του τη ματαίωση της ζωής του, όντας ο ίδιος πετυχημένος επαγγελματικά ως διαφημιστής – χάνει τον έρωτα της ζωής του και με αυτή την αφορμή εξομολογείται «τη ματαιότητα του ναρκισσισμού», τη μανία του να αρέσει με όποιο κόστος, αλλά και το «χάσιμο της αγάπης», την πίκρα του για το «κοριτσάκι του που χάθηκε πριν γεννηθεί», τον πνιγμό του πατέρα του στο βύθισμα του καραβιού στο οποίο δούλευε, την απώλεια της γιαγιάς του που λάτρευε, τον χαμό της μάνας του, τον χωρισμό του από τη γυναίκα που ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του, αλλά ταυτόχρονα μιλάει με ενθουσιασμό για την αξία της «αγάπης χωρίς όρια», το πάθος του για μια νέα ζωή γεμάτη συμπόνια και τρυφερότητα για τους άλλους ανθρώπους, την αξία της φιλίας, την ελπίδα του να «ξαναγεννηθεί» ως καινούριος άνθρωπος!

Τα «ξαναβιώνει αλλά και τα εξομολογείται» και στην «εικόνα του μικρού Χριστούλη» που κουβαλάει πάντα μέσα στη βαλίτσα του, όπως επίσης χαϊδεύει το πουκάμισο του πεθαμένου πατέρα του, παίζει με τις γόβες της χαμένης μητέρας του για να ξαναθυμηθεί τον «ήχο των βημάτων της», χορεύει με το κόκκινο φόρεμα της γυναίκας του που, όπως την αποκαλεί, ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός έρωτας της ζωής του και λίγο πριν σβήσει την τούρτα εύχεται να ξαναγεννηθεί ως ένας άνθρωπος που ξέρει πώς να αγαπάει!

Ταυτότητα παράστασης

Βροχή τα Βέλη του Μήνα Βιντιάδη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μανώλης Ιωννας

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Γιάννης Ζουγανέλης

VIDEO DIRECTOR- PHOTOS: @thanos_angelis

ΔΙΑΝΟΜΗ:

Στράτος Τζώρτζογλου

Ρούλα Κουτρουμπέλη

Επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα στο Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ από Τρίτη 4/11

Σταθμοί περιοδείας:

ΡΟΔΟΣ 4/10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 6/10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΑΣΟΣ 7/10 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΤΡΑ 11/10 & 12/10

Θέατρο ΑΚΤ

11/10 ώρα 21.00

12/10 ώρα 19.00

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 1/11 ώρα 20.00

Πληροφορίες ειδικά για την παράσταση: 6985788289.