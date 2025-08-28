Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας, υποδέχεται το δεύτερο μέρος του φετινού προγράμματός του, το οποίο επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Κεντρική θέση στο πολιτιστικό πρόγραμμα έχουν επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις που ξεχώρισαν την καλοκαιρινή περίοδο – από κλασικά έργα του αρχαίου δράματος έως σύγχρονες δημιουργίες. Η αυλαία ανοίγει με μία από τις πιο πετυχημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών, τον «Αίαντα» του Σοφοκλή (30/08), σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Ο καθηλωτικός Μιχάλης Σαράντης ερμηνεύει και τους εννέα ρόλους της τραγωδίας, ενώ ο Απόστολος Χαντζαράς συνομιλεί μαζί του ζωγραφίζοντας, σε μια παράσταση όπου η τέχνη του θεάτρου συναντιέται με αυτήν της ζωγραφικής.

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ο Αιμίλιος Χειλάκης είναι «Μόνος με τον Άμλετ», σε μια τολμηρή διασκευή του εμβληματικού σαιξπηρικού έργου. Σε σκηνοθεσία του ίδιου και του Μανώλη Δούνια, ο Χειλάκης ερμηνεύει όλους τους βασικούς ρόλους του έργου και, μαζί με τον μουσικό Δημήτρη Καμαρωτό επί σκηνής, ξεδιπλώνει τα πάθη, τις εσωτερικές συγκρούσεις και την τραγική ειρωνεία που διατρέχει την ιστορία του Άμλετ.

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, μεταμορφώνεται στον «Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι, της διαχρονικής σάτιρας που δημιουργεί ένα μωσαϊκό παρεξηγήσεων, κωμικών καταστάσεων και διαχρονικών σχολίων για την ανθρώπινη φύση, ενώ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου οι «Αινιγματικές Παραλλαγές» του Ερίκ-Εμανουέλ Σμιτ ανεβαίνουν σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ο τελευταίος συμπρωταγωνιστεί με τον Γιάννη Μπέζο και μαζί, ως δημοσιογράφος και απομονωμένος συγγραφέας αντίστοιχα, στήνουν μια συνέντευξη που οδηγεί σε ένα σκληρό παιχνίδι της αλήθειας και παράλληλα φανερώνει έναν τρυφερό και ευαίσθητο κόσμο.

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Γιώργος Χρυσοστόμου, μαζί με μία πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών, αναμετριούνται με την ανθρώπινη κατάσταση, τη φθορά της εξουσίας και την ελπίδα για έναν νέο κόσμο στις αριστοφανικές «Όρνιθες», σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Τάρλοου παρουσιάζει τη σοφόκλεια «Ηλέκτρα», ένα έργο – καθρέφτη των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική, με τους Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα Παππά, Νικόλα Παπαγιάννη, Γιάννη Αναστασάκη, Γρηγορία Μεθενίτη και Περικλή Σιούντα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Λυκαβηττού ανεβαίνει η παράσταση – φαινόμενο με τα απανωτά sold out, των τελευταίων χρόνων, «Μια Άλλη Θήβα». Το πολυεπίπεδο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, με τους Θάνο Λέκκα και Δημήτρη Καπουράνη να πρωταγωνιστούν.

Τον κύκλο των θεατρικών παραστάσεων στον Λυκαβηττό κλείνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Χουβαρδάς με την παράσταση «Οιδίπους: Από το σκοτάδι στο φως» που χειροκροτήθηκε θερμά από 17.000 θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ο σημαντικός σκηνοθέτης ενοποιεί δύο από τα σημαντικότερα έργα του Σοφοκλή -τον Οιδίποδα Τύραννο και τον Οιδίποδα επί Κολωνώ- παρουσιάζοντας μία ενιαία θεατρική εμπειρία, η οποία αφηγείται την καθηλωτική ιστορία του Οιδίποδα ξεκινώντας από το τέλος και πηγαίνοντας πίσω, από εκεί δηλαδή που ξεκίνησαν όλα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Χατζόπουλος, Ορέστης Χαλκιάς, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Πηνελόπη Τσιλίκα.

Συνοπτικά οι παραστάσεις

Σάββατο 30 Αυγούστου «Αίας», σκηνοθεσία Γιώργος Νανούρης

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου «Μόνος με τον Άμλετ», σκηνοθεσία Αιμίλιος Χειλάκης, Μανώλης Δούνιας

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων», σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου «Αινιγματικές Παραλλαγές», σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου «Όρνιθες», σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου «Ηλέκτρα», σκηνοθεσία Δημήτρης Τάρλοου

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου «Μια Άλλη Θήβα», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου «Οιδίπους: Από το σκοτάδι στο φως», σκηνοθεσία Γιάννης Χουβαρδάς

