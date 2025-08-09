Αν ψάχνετε ιδανικά μέρη για ποτό μετά το θερινό κινηματογράφο, η Αθήνα προσφέρει μοναδικές επιλογές γεμάτες ατμόσφαιρα και χαρακτήρα. Από την ιστορική Πλάκα και το ζωντανό Θησείο, μέχρι τα γραφικά Πετράλωνα και την κομψή Κηφισιά, κάθε στέκι ξεχωρίζει με τη δική του γοητεία.

Η ανανεωμένη Αίγλη Ζαππείου συμπληρώνει την εμπειρία με γαστρονομία, πολιτισμό και ανοιχτές πόρτες για όλους.

Σύνταγμα: Cine Αίγλη- Αίγλη Ζαππείου

Η Αίγλη Ζαππείου, το ιστορικό τοπόσημο της Αθήνας, επαναλειτουργεί ανακαινισμένο, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη φιλοξενία. Με εστιατόριο, all-day bar-restaurant, σύγχρονους χώρους εκδηλώσεων και θερινό κινηματογράφο, προσφέρει καθημερινά γαστρονομικές και πολιτιστικές εμπειρίες. Η νέα της ταυτότητα ενσωματώνει την κληρονομιά της, παραμένοντας ανοιχτή και φιλόξενη για όλους, ακόμη και για τα κατοικίδια.

Θησείο: Cine Thisio- Hill Athens

Με σημαντικό του πλεονέκτημα τη μοναδική του θέση, στη σκιά τεσσάρων ιστορικών λόφων της πόλης -απ’ όπου αντλεί και το όνομά του- το Hill Athens «υποκλίνεται» στον εμβληματικό βράχο της Ακρόπολης που δεσπόζει ακριβώς απέναντί του. Στον κεντρικό πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου (αριθμός 27), στο Θησείο, αυτό το ζεστό και φιλόξενο μπιστρό προσφέρει μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

Πετράλωνα: Cine Ζέφυρος- Κύριος Χου

Σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1933, στην καρδιά των Άνω Πετραλώνων (στη γωνία Δημοφώντος και Υπερίωνος 1), βρίσκεται ο Κύριος Χου. Απόλυτα εναρμονισμένος με τη γραφική γειτονιά, έχει διατηρήσει αναλλοίωτα σημαντικά στοιχεία της παλιάς μονοκατοικίας -όπως τα χαρακτηριστικά πλακάκια και την υπέροχη αυλή- που σήμερα φιλοξενούν ένα cozy και νεανικό στέκι, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας. Ξεχωρίζει η μαγευτική αυλή του, που καλεί για δροσερά ποτά και cocktails κάτω από τον έναστρο ουρανό, προσφέροντας μια ατμόσφαιρα ζεστή και φιλική.

Πλάκα: Cine Paris- Cafe Μελίνα

Ένα καφέ εμπνευσμένο από την πληθωρική προσωπικότητα της Μελίνας Μερκούρη, με όνομα και διακόσμηση που αποτίουν φόρο τιμής στη σπουδαία Ελληνίδα. Στη συμβολή των οδών Λυσίου και Ερεχθέως, στην καρδιά της Πλάκας, το cafe Μελίνα προσφέρει μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα για κάθε επισκέπτη.

Κηφισιά: Cine Μπομπονιέρα- The Dalliance House

Στεγάζεται σε ένα από τα πιο επιβλητικά και ρομαντικά αρχοντικά της Κηφισιάς, χτισμένο το 1890, που μαγνητίζει με την αρχοντιά και τη γοητεία μιας άλλης εποχής.

Ο χώρος, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, καταφέρνει να μεταφέρει νοερά τον επισκέπτη σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η διαρρύθμιση του επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε ξεχωριστές γωνιές, καθεμία με τη δική της μοναδική προσωπικότητα, που όμως συνθέτουν αρμονικά ένα ενιαίο σύνολο. Η αυλή και ο κήπος αποτελούν μια πραγματική όαση ηρεμίας και φυσικής ομορφιάς.