Τα Χριστούγεννα, η αγαπημένη γιορτή όλων, έφτασαν. Τα παιδιά θα ζήσουν τη μοναδική μαγεία των Χριστουγέννων, με πρωταγωνιστή τον Άγιο Βασίλη και την παρέα των ξωτικών, και δεκάδες παιχνίδια, φώτα και τραγούδια που θα κάνουν ακόμα πιο όμορφες και χαρούμενες τις ημέρες αυτές.

Και οι μεγάλοι, όμως, θα γίνουν και πάλι παιδιά, αφού η μαγεία των Χριστουγέννων δεν ορίζει ηλικία. Αρκεί να αφεθείς και να βρεις το ιδανικό μέρος που θα σε ταξιδέψει τις ημέρες αυτές. Στην Αθήνα, εξάλλου, υπάρχουν υπέροχα χριστουγεννιάτικα πάρκα που υπόσχονται να κάνουν τις γιορτινές σας βόλτες ακόμα πιο μαγικές.

Μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη πόλη στο Christmas Factory στην Τεχνόπολη

Ο Άγιος Βασίλης με βοηθούς του τα δεκάδες ξωτικά, έχτισαν μέσα στο διάσημο πλέον The Christmas Factory μια μεγάλη, λαμπερή και ζωντανή χριστουγεννιάτικη πόλη. Εδώ, περιμένουν μικρούς και μεγάλους 10 ξεχωριστά δωρεάν εργαστήρια, που περιλαμβάνουν face painting, κινηματογράφο, ζαχαροπλαστείο, κήπο, μουσικοκινητικά παιχνίδια, ζωγραφική, παραμύθια και φυσικά συνάντηση με τον ίδιο τον αρχηγό της Πόλης τον Άι Βασίλη!

Σας περιμένει, όμως και μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά με πολλές γλυκιές και αλμυρές γωνιές που θα ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους (με burger, hot dog, σουβλάκια, πίτσα, γλυκά, σοκολάτες, ζαχαρωτά, βάφλες, ζεστό κρασί, σοκολάτες). Η διαχρονική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρολου Ντίκενς ζωντανεύει ξανά, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. Ένας 11μελής θίασος, γεμάτος ενέργεια, θα σας ταξιδέψει ατμοσφαιρικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από εικόνες, πρωτότυπες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια, χορογραφίες, video-art, ατμοσφαιρικούς φωτισμούς και φυσικά τον υπέροχο λόγο του Ντίκενς, ενός από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς όλων των εποχών. Στον ρόλο του Σκρουτζ ο Αλέξανδρος Καλπακίδης.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι, Αθήνα

Ζήστε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι στο Santa Claus Kingdom στο MEC Παιανίας

Το Santa Claus Kingdom άνοιξε για 13η χρονιά τις πύλες του για να μεταμορφώσει την καθημερινότητα σε ένα ονειρικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι! Tο Santa Claus Kingdom, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της Αθήνας, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μαγικά σκηνικά, ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και λαμπερές εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες. Το απόλυτο χριστουγεννιάτικο event για όλη την οικογένεια, δημιουργεί την πιο φαντασμαγορική Παραμυθοχώρα των Χριστουγέννων, ταξιδεύοντάς σας στα ωραιότερα παραμύθια του κόσμου.

Το χωριό του Αι-Βασίλη μεγαλύτερο και πιο γιορτινό από ποτέ, γεμάτο τάρανδους, ξωτικά και δώρα, περιμένει μικρούς και μεγάλους για να γνωρίσουν από κοντά τον αγαπημένο Άγιο και να φωτογραφηθούν μαζί του. Το Santa Claus Kingdom εμπνέεται από τα κλασικά παραμύθια που όλοι αγαπήσαμε και δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο μαγεία και χαρά! Μικροί και μεγάλοι περιηγούνται σε μαγευτικά τοπία και σκηνικά και συναντούν από κοντά τους αγαπημένους ήρωες των παραμυθιών. Επιπλέον, σας περιμένουν το Carousel με τα Ζώα του Τσίρκου, το Christmas Train, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες Super Cross, η Αλυσίδα με τις Ιπτάμενες περιστρεφόμενες καρέκλες, το Mighty Mouse Ποντίκι που δεν σταματά να γυρνά γύρω από τον εαυτό του, αλλά και το πραγματικά μεγάλο παγοδρόμιο του Santa Claus Kingdom (300 τ.μ.!)

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

M.E.C. Παιανίας

Λ. Αθηνών – Λαυρίου 301

Ταξιδέψτε με το The Ellinikon North Pole Express!

Αυτά τα Χριστούγεννα, στο The Ellinikon Experience Park, σας περιμένει ένας προορισμός όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και η μαγεία του Βόρειου Πόλου είναι μόλις μία στάση μακριά! Επιβιβαστείτε στο The Ellinikon North Pole Express, ξεκινήστε ένα μοναδικό ταξίδι στον πιο γιορτινό προορισμό και ανακαλύψτε κάθε γωνιά του που είναι γεμάτη μοναδικές εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις! Επιλέξτε το μονοπάτι που θέλετε να ακολουθήσετε και θα βρεθείτε στους Snow Gardens, το Polar Village και το The Ellinikon North Pole Express!

Συνεχίζοντας το ταξίδι προς την καρδιά του πάρκου, θα συναντήσετε ζωάκια του Αρκτικού Κύκλου, όπως πολικές αρκούδες, πιγκουίνους, τάρανδους και ελαφάκια, τα οποία δίνουν λάμψη στη νύχτα, κρατάνε χριστουγεννιάτικα δώρα και θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι των μικρών μας επισκεπτών!

Σε άλλα σημεία του Experience Park, όπως έξω από τον Κήπο Ζεν και στο Fitness Area, θα συναντήσετε τεράστιες εντυπωσιακές χιονονιφάδες που προσφέρουν το ιδανικό background για υπέροχες φωτογραφίες, αλλά και τις καντίνες με τις γνωστές και αγαπημένες γιορτινές και χειμωνιάτικες λιχουδιές για ένα λαχταριστό διάλειμμα.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

The Ellinikon Experience Park

Ελληνικό 167

Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσφέρει στιγμές χριστουγεννιάτικης μαγείας σε όλες και όλους και μοιράζεται τη χαρά, τη ζεστασιά και την ελπίδα των γιορτών σε έναν χώρο που έχει πλέον καθιερωθεί ως ο πιο αγαπημένος εορταστικός προορισμός της πρωτεύουσας για εκατομμύρια επισκέπτες.

Το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, τα Σιντριβάνια που χορεύουν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα στην Αγορά και τα 80 φωτισμένα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και η πάντα εντυπωσιακή εκδήλωση την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όλα συνθέτουν ένα ευφάνταστο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Πάνω σε αυτό το φόντο, ξεδιπλώνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα που έχει κάτι για τον καθένα: συναυλίες, παραστάσεις και προβολές ταινιών για όλη την οικογένεια, DJ sets, πατινάζ, παιχνίδια, εργαστήρια, happenings, είναι μερικά μόνο από αυτά που θα κάνουν τα φετινά Χριστούγεννα πραγματικά ξεχωριστά για όλους!

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Η απόλυτη μαγεία στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως

Η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης χτυπά στο Πεδίον του Άρεως. Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετατρέπεται σε ένα σκηνικό γεμάτο μαγεία και κίνηση, με το παγοδρόμιο να πρωταγωνιστεί στις γιορτινές δραστηριότητες. Εδώ, το carousel δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι – είναι μια εμπειρία γεμάτη χαρά και νοσταλγία, καθώς με τα φωτισμένα του άλογα και τις γιορτινές μελωδίες, ταξιδεύει μικρούς και μεγάλους σε μια μαγική, ονειρεμένη εποχή.

Ένα χαρούμενο ζευγάρι ξωτικών καλεί τους μικρούς μας φίλους να γίνουν μέρος του X-mas Spirit. καθώς τα ξωτικά μεταμορφώνουν τα πρόσωπά τους με υπέροχα χριστουγεννιάτικα σχέδια Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που υπόσχονται αυτές οι γιορτές να σας μείνουν αξέχαστες.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

Χριστουγεννιάτικο Χωριό

Πεδίο του Άρεως, Αθήνα