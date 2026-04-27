Η Άλκηστης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Και οι δύο έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό, χάρη στην αλήθεια των ερμηνειών τους, τη σταθερή ποιότητα της δουλειάς τους και τη διάθεση να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους.

Και τώρα, Άλκηστης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια «συνάντηση» που ενώνει δύο μουσικούς κόσμους, που παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες: τον σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τις ζωντανές παραστάσεις. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική – χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές.

Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Με δύναμη και ζεστασιά, η συνεργασία τους δημιουργεί μια ενιαία ατμόσφαιρα όπου το κοινό μπορεί να ταξιδέψει μέσα από ιστορίες, μνήμες και συναισθήματα. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους αλλά και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Θωμάς Κοντογεώργης: ενορχηστρώσεις, πιάνο

Σάκης Αζάς: κιθάρα

Τάκης Βασιλείου: κρουστά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος: τρομπόνι

Αλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά,

Μάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικά

Ηλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά

Κώστας Μυλωνάς: drums

Ζαχαρίας Σταμούλος, Άκης Πασχαλάκης, Στέφανος Χατζόπουλος: ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη: φωτισμοί

Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων

Διοργάνωση: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Βύρωνα , Δάφνης – Υμηττού

Οργάνωση παραγωγής: Τώνια Δραγούνη

Επικοινωνία: Θωμαΐδα Πλατυπόδη

Συμπαραγωγή: 360ο Entertainment – Ιωάννης Τρουλλινός Lifeworks Productions

ΑΘΗΝΑ

Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Πότε: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21.30

Τιμές εισιτηρίων:

Εισιτήρια καθήμενων

27€ Προπώληση

30€ Ταμείο

Εισιτήρια ορθίων

18€ Φοιτητές, Άνεργοι

22€ Προπώληση

25€ Ταμείο

ΑΜΕΑ 18€ ΑμεΑ

(Τα εκπτωτικά εισιτήρια εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό μέχρι εξαντλήσεώς τους. Οι κάτοχοι Φοιτητικών, ΑμεΑ και Ανέργων εισιτηρίων οφείλουν να επιδεικνύουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατά την είσοδο.)

Προπώληση: εδώ

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών

Θεσσαλονίκη

Θέατρο Γης

Πότε: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 21.30

Τιμές εισιτηρίων

Εισιτήρια καθήμενων

25€ Προπώληση

30€ Ταμείο την ημέρα της συναυλίας

Εισιτήρια ορθίων

18€ Φοιτητικά, Ανεργων

20€ Προπώληση

25€ Ταμείο την ημέρα της συναυλίας

ΑΜΕΑ 18€ ΑμεΑ

(Τα εκπτωτικά εισιτήρια εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό μέχρι εξαντλήσεώς τους. Οι κάτοχοι Φοιτητικών, ΑμεΑ και Ανέργων εισιτηρίων οφείλουν να επιδεικνύουν τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα κατά την είσοδο.)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 6 ετών

Προπώληση: εδώ