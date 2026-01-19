Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ομοσπονδιακής καταστολής των μεταναστών κατά τη διάρκεια συναυλίας του το βράδυ του Σαββάτου, αφιερώνοντας το τραγούδι του «The Promised Land» στη μνήμη της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Ο Σπρίνγκστιν χαρακτήρισε τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ ως «βαριά οπλισμένα, μασκοφόρα ομοσπονδιακά στρατεύματα που εισβάλλουν σε μια αμερικανική πόλη, χρησιμοποιώντας τακτικές Γκεστάπο εναντίον συμπολιτών τους». Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Light of Day Winterfest στο Count Basie Center for the Arts, στο Ρεντ Μπανκ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο καλλιτέχνης αφιέρωσε το τραγούδι του 1978 στη μνήμη της Γκουντ, σύμφωνα με βίντεο από κινητό τηλέφωνο που δημοσιεύθηκε από το NJ.com.

Στο βίντεο, ο Σπρίνγκστιν ανέφερε ότι έγραψε το τραγούδι «ως έναν ύμνο στην αμερικανική δυνατότητα» και πρόσθεσε ότι το σύνολο των ιδανικών και των αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών «δοκιμάζεται όπως ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη εποχή». Παράλληλα, δήλωσε ότι ελπίζει το μήνυμά του να φτάσει στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν πιστεύετε ότι δεν αξίζετε να δολοφονηθείτε επειδή ασκείτε το αμερικανικό σας δικαίωμα στη διαμαρτυρία, τότε στείλτε ένα μήνυμα σε αυτόν τον πρόεδρο. Και, όπως είπε ο δήμαρχος αυτής της πόλης: “Η ICE πρέπει να φύγει στο διάολο από τη Μινεάπολη“», είπε ο Σπρίνγκστιν στο υποστηρικτικό κοινό της πολιτείας του, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του δημάρχου της Μινεάπολη, Τζέικομπ Φρέι.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, απάντησε στις δηλώσεις του Σπρίνγκστιν με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αρχικά στους New York Times. «Δυστυχώς για τον Μπρους, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις κακές πολιτικές του απόψεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αν πραγματικά πίστευε στη δύναμη του νόμου, θα καταλάβαινε ότι οι παράνομοι εγκληματίες μετανάστες πρέπει να απελαύνονται, ότι η παρεμπόδιση ομοσπονδιακών επιχειρήσεων επιβολής του νόμου είναι έγκλημα και ότι οι αξιωματικοί έχουν δικαίωμα να ενεργούν σε αυτοάμυνα όταν κάποιος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του ως φονικό όπλο». Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο την Κυριακή.

Ο Σπρίνγκστιν ακολούθησε τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, τον podcaster Τζο Ρόγκαν και άλλους, συγκρίνοντας τις τρέχουσες τακτικές της ICE με εκείνες της Γκεστάπο. Η Γκεστάπο ήταν η μυστική αστυνομία της ναζιστικής Γερμανίας, η οποία συνέβαλε στη σύλληψη Εβραίων και τη μεταφορά τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και χαρακτηριζόταν από σκληρότητα, βασανιστήρια και πλήρη έλλειψη λογοδοσίας.

Ο Σπρίνγκστιν δήλωσε από τη σκηνή ότι όσοι «πιστεύουν στη δύναμη του νόμου και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω αυτού» θα πρέπει να στηρίξουν το αίτημα για την αποχώρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων από τις Δίδυμες Πόλεις.