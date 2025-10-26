Ο Μιχάλης Ρακιντζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος επιστρέφουν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για μια νέα σειρά εμφανίσεων, με ένα εντελώς νέο πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις.

Οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ποπ από τις 14 Νοεμβρίου θα εμφανίζονται κάθε Παρασκευή, δημιουργώντας το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι, με όχημα τις δεκάδες επιτυχίες τους που ξεκινούν από τη δεκαετία του ’80 και φτάνουν στην εποχή μας.

Ένα ακατάπαυστο σερί από χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια, που έχουν σημαδέψει τις ζωές όλων μας. Τραγούδια που μπήκαν στις κασέτες και στα πικάπ της εφηβείας μας, κομμάτια που έρχονται από το soundtrack της ζωής μας.

Μαζί με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και η υπερταλαντούχα νέα τραγουδίστρια Δάφνη Νικολάου, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια τα οποία λατρέψαμε με τη φωνή της Αλέξιας, της Άντζελας Δημητρίου, της Μαντούς, της Πωλίνας και άλλων αγαπημένων ερμηνευτριών, καθώς και ξένες επιτυχίες των 90s.

Ταυτότητα συναυλίας

Μιχάλης Ρακιντζής, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος

Παραστάσεις: Από Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή

Έναρξη: 23:00

Εισιτήρια: 10 ευρώ (bar), 30 ευρώ (τραπέζι)

Προπώληση: more.com

Κρατήσεις: 210 9315600

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 21 0931 5600