Στον αέρα το τρέιλερ του ελληνικού τελικού για την Eurovision 2025.

Οι παρουσιαστές της βραδιάς, η Έλενα Παπαρίζου κι ο Σάκης Ρουβάς μας καλούν στη μεγάλη γιορτή στις 30/1 για να επιλέξουμε τον επόμενο εκπρόσωπο για τον διαγωνισμό της Eurovision.

«Σάκη, ποιο τραγούδι πιστεύεις θα βγει number one;», ακούμε την Έλενα να ρωτάει τον Σάκη, με εκείνον να απαντάει: «This is their night, οπότε θα το δούμε στην ΕΡΤ1» λένε οι δύο τραγουδιστές, κάνοντας λογοπαίγνιο με τα τραγούδια με τα οποία οι ίδιοι εμφανίστηκαν στη σκηνή της Eurovision.