Για δύο ημέρες η Αθήνα θα κινηθεί σε ρυθμούς γερμανικού κινηματογράφου, καθώς το KinoFest Φεστιβάλ, με έδρα την Πάτρα και τη μαγευτική τοποθεσία του οινοποιείου της Achaia Clauss, ταξιδεύει στην πρωτεύουσα την Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου φέρνει στην Αθήνα μερικές από τις πιο δυνατές και φρέσκες φωνές από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και το Λουξεμβούργο. Στον ιστορικό κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ (μετρό Πανεπιστήμιο), το κοινό της πρωτεύουσας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα εξαιρετικά επιλεγμένο πρόγραμμα ταινιών μεγάλου μήκους.

Vena

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στη γερμανική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους, προσφέροντας μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που φέρνει τον σύγχρονο γερμανόφωνο κινηματογράφο πιο κοντά στο ελληνικό και διεθνές κοινό, με ιστορίες που αφορούν, συγκινούν και εμπνέουν.

Μεταξύ των ταινιών που θα προβληθούν είναι και αυτές που ξεχώρισαν τον Σεπτέμβριο στο KinoFest στην Πάτρα:

Το Vena (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας) που καταπιάνεται με τον εθισμό στα ναρκωτικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και το Frieda’s Case (Βραβείο Κοινού) για την ανισότητα και την αδικία στην πατριαρχική κοινωνία του 1900 με άξονα τη δίκη μιας νεαρής γυναίκας που κατηγορείται για παιδοκτονία.

Marianengraben

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το βασισμένο σε αληθινά περιστατικά Persona Non Grata με ηρωίδα μία πρώην αθλήτρια του σκι, η οποία στον απόηχο του κινήματος #MeToo, δίνει μια συνέντευξη καταγγέλλοντας την κακοποίηση μεταξύ συναθλητών και προπονητών.

Το πρόγραμμα του διημέρου διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 09/02:

17.45 Songs Within (Jakobs Ross)

19.45 Persona Non Grata

21.30 Frieda’s Case

Persona Non Grata

Τρίτη 10/02:

19.30 The Mariana Trench

21.30 Vena

Τα εισιτήρια πωλούνται στο ταμείο του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡ και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας more.com.

Το 6ο Kinofest απoτελεί μία διοργάνωση της ABCinema σε συνδιοργάνωση με το Goethe Zentrum Patras και την Kinart. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη των πρεσβειών Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Λουξεμβούργου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο kinofest.gr