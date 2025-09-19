Δόθηκε στη δημοσιότητα, ένα νέο, άκρως ατμοσφαιρικό τρέιλερ της ταινίας «Anemone», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ενώνει τις δυνάμεις του με τον γιο του, Ρόναν Ντέι Λιούις, ο οποίος υπογράφει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, ενώ οι δυο τους συνυπογράφουν το σενάριο.

Στο πλευρό του συμπρωταγωνιστεί ο Σον Μπιν, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον, Σάμιουελ Μπότομλι και Σάφια Όκλεϊ-Γκριν.

Πρόκειται για ένα οικογενειακό δράμα «όπου ένας μεσήλικας οικογενειάρχης (Σον Μπιν) ξεκινά ένα ταξίδι στα δάση της βόρειας Αγγλίας με σκοπό να επανενωθεί με τον ερημίτη αδερφό του (Ντάνιελ Ντέι Λιούις). Δεμένοι από ένα μυστηριώδες, περίπλοκο παρελθόν, οι δύο άντρες μοιράζονται μια τεταμένη, αλλά και περιστασιακά τρυφερή σχέση η οποία άλλαξε για πάντα μετά από συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν δεκαετίες πριν», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ, με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους από την Focus Features, στις 3 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ