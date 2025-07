Μετά τη σαρωτική πορεία του «Jurassic World: Rebirth» στα ταμεία, η πρωταγωνίστρια Σκάρλετ Γιόχανσον μόλις κατέρριψε ένα ρεκόρ στο Χόλιγουντ.

Συνοψίζοντας τις ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει, η Σκάρλετ Γιόχανσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Forbes, είναι πλέον η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών. Όχι μόνο ανάμεσα στις γυναίκες, αλλά ξεπερνώντας συναδέλφους της από το σύμπαν της Marvel, όπως τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, τον Σάμιουελ Τζάκσον και τη Ζόι Σαλντάνα. Οι ταινίες στις οποίες έχει εμφανιστεί έχουν αποφέρει συνολικά 14,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

HISTORY: Scarlett Johansson is now the highest-grossing actor EVER, with $14.8 billion in box office earnings.⁠

