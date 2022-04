Σε μία εποχή που τα σεξουαλικά σκάνδαλα είναι μέρος της καθημερινότητας μας, το Anatomy of a Scandal, η νέα mini σειρά του Netflix (6 επεισόδια-45 λεπτά) ήρθε να μας μιλήσει για αυτό ακριβώς το θέμα. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του David E. Kelley (The Undoing, Nine Perfect Strangers), οπότε γνωρίζαμε πως θα έχουμε να κάνουμε με μία τίμια τουλάχιστον σειρά. Πέσαμε έξω όμως.

Για να μιλήσουμε για την πλοκή, έχουμε να κάνουμε με ένα δράμα/θρίλερ, που ως κεντρικό πυρήνα έχει τον James Whitehouse (Rupert Friend), ένα Άγγλο μεγαλο-υπουργό, ο οποίος κατηγορείται από την συνεργάτιδα του Olivia Lytton (Naomi Scott) για βιασμό. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει τα πάνω-κάτω στην εξασφαλισμένη και πλουσιοπάροχη ζωή του James της συζύγου, Sophie (Sienna Miller), και της οικογένειας τους. Η Sophie θα δοκιμαστεί όσο ποτέ, βλέποντας μπροστά της να διαλύεται ο γάμος της, όμως η ψυχραιμία παρά τις δυσάρεστες αποκαλύψεις, θα είναι ολύμπια.

Είναι εύκολα κατανοητό πως η υπόθεση θα μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, όπου σημαντικό ρόλο θα έχει η δικηγόρος Kate Woodrcroft (Michelle Dockery), η οποία έχει πολλά να κερδίσει ή και να χάσει από την «μάχη» αυτή. Τα χρονικά πίσω-μπρος είναι υπαρκτά ώστε να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις στις ερωτήσεις που δημιουργούνται και έτσι σιγά-σιγά δημιουργείται το τελικό αποτέλεσμα της Ανατομίας ενός Σκανδάλου, που φέρει τους πάντες προ των ευθυνών τους.

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Είχα την φιλοδοξία πως η νέα σειρά του Netflix θα έκανε τη διαφορά. Δυστυχώς, έπεσα έξω. Άλλη μία σειρά που έχει ένα χρυσό περιτύλιγμα (Netflix, σημαντικό δημιουργό, ταλαντούχο cast) αλλά στερείται ουσιώδους περιεχομένου. Τις αξιόλογες προσπάθειες του cast υπονομεύει προς το τέλος του δρόμου το μετριότατο σενάριο, που δεν καταφέρνει να προσδώσει μία ξεκάθαρη ταυτότητα στη σειρά. Η σκηνοθεσία από την άλλη είχε τις πρωτοτυπίες της και έδωσε ορισμένα φρέσκα στοιχεία.

Με λίγα λόγια, το Anatomy of a Scandal είναι ακόμη μία χρυσή μετριότητα από το Netflix, που πασχίζει και αποτυγχάνει να βρει μία ξεκάθαρη ταυτότητα.