Αρκετές μεγάλες σειρές είναι αυτές που κάνουν φινάλε μέσα στο 2022 και μία από αυτές είναι και το «The Last Kingdom» με την 5η και τελευταία του season. Δυστυχώς στην χώρα μας δεν είναι διαθέσιμη στο Netflix αλλά τα δικαιώματα τα έχει αποκλειστικά η Cosmote TV.

Σε εαυτή την season βλέπουμε τον Uhtred να βρίσκεται σε προάστιο των Σαξόνων όπου έχει καταφέρει να χτίσει έναν οικισμό στην είσοδο του ποταμού. Από τα διόδια που πληρώνουν όσοι θέλουν να εισέλθουν μπορούν να ζουν και να συντηρούν οι κάτοικοι τις οικογένειές τους.

Μπορεί όλα να κυλούν ομαλά σχεδόν για όλους του χαρακτήρες αλλά η εμφάνιση της Brida θα αλλάξει τα σχέδια όλων και ειδικά του Uhtred, καθώς αυτός και τα παιδιά του είναι ο κύριος στόχος της. Εκτός από την Brida ο ήρωάς μας θα εμπλακεί για άλλη μία φορά στον πόλεμο που ο πονηρός σύμβουλος του βασιλιά Aethelhelm, συνωμοτεί εναντίον του και θα προκαλέσει μεγάλες αναταραχές.

Θα καταφέρει ο Uhtred να αντιμετωπίσει όλα αυτά που τον απειλούν καταφέρνοντας ταυτόχρονα να δώσει ένα νόημα πλέον στην ζωή του και στην οικογένειά του; Ήρθε η ώρα βρεθεί αντιμέτωπος με όλες του τις αποφάσεις!

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Μία από τις αγαπημένες μου σειρές έφτασε στο τέλος της και ήταν εξαιρετική κατά την άποψή μου. Μπορεί ότι είναι αγαπημένη μου να επηρεάσει και λίιιγο την βαθμολογία μου, αλλά ειλικρινά ήταν μία season γεμάτη συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα που προσπαθεί πλέον να καλύψει όλα τα ανοιχτά μέτωπα που είχε.

Σεναριακά για άλλη μία φορά βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο δίνοντας χρόνο και στους υπόλοιπους χαρακτήρες της σειράς εκτός του πρωταγωνιστή. Σκηνοθετικά το έχουμε πει και από την προηγούμενη φορά πως από την στιγμή που η παραγωγή πέρασε στο Netflix, η διαφορά είναι αισθητή προς το καλύτερο. Αυτή η ταχύτητα των γεγονότων σε αυτή την σειρά την αγαπώ, και ας «κλωτσάει» λίγο η εμφάνιση των χαρακτήρων με την ηλικία τους.

Υποκριτικά σε αυτή την season δεν έχω κάποιον να ξεχωρίσω πραγματικά καθώς όπως φαίνεται όπως προείπαμε και λόγω φινάλε έδωσαν χρόνο σε όλους. Αν κάποιον όμως έπρεπε να ξεχωρίσω αυτός θα ήταν ο Adrian Schiller που υποδύεται τον Aethelhelm καθώς έπαιξε τρομερά τον ρόλο του που άνετα θα μπορούσε να βρίσκεται και στο Game of Thrones. Εννοείται πως για μία ακόμη φορά ο Alexander Dreymon ήταν τρομερός.

Κλείνοντας , αν και συνήθως το Netflix τα κάνει μπάχαλο σε φινάλε όταν μπλέκεται, εδώ η σειρά The Last Kingdom δεν μου άφησε κανένα απολύτως παράπονο και είδα ακριβώς ότι ήθελα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει αλλά μην ξεχνάμε πως περιμένουμε και την ταινία με τίτλο «Seven Kings Must Die» όπου θα αποτελέσει την συνέχεια και λογικά και το οριστικό φινάλε.

«Destiny is all» λοιπόν και πραγματικά κρατήστε το εκπληκτικό τελευταίο λεπτό της season που είναι άκρως συγκινητικό.