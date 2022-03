Στον απόηχο της πρεμιέρας της νέας ταινίας του Ματ Ριβς, The Batman, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του Μπάτμαν, παρακάτω θα βρείτε έξι πράγματα για τον σκοτεινό ιππότη, που ίσως να μην είχατε παρατηρήσει μέχρι πρότινος. Μάλιστα, πρόκειται για λεπτομέρειες που συγκέντρωσε ο Dennis «Denny» O’Neil -ένας πρώην δημοσιογράφος, που προσλήφθηκε ως συγγραφέας για την DC Comics το 1968- στο «A Brief Batbible: Notes on the Dark Knight Detective».

Ο Μπάτμαν δεν κάνει σεξ

Μπορεί να είναι πλούσιος. Μπορεί να είναι όμορφος. Μπορεί να έχει ένα πολύ υψηλό IQ, αλλά ο Μπρους Γουέιν δεν είναι ένας τύπος που οι εργένισσες του Γκόθαμ θα ήθελαν να ξαναβγούν μαζί του. Ο Μπρους Γουέιν τελειώνει σχετικά νωρίς τα ραντεβού του, ενώ ποτέ δεν τηλεφωνεί στις γυναίκες με τις οποίες έχει βγει μετά το ραντεβού τους. Ο λόγος, όπως γράφει το mentalfloss.com, είναι απλός: «Ο Μπάτμαν είναι άγαμος. Οποιοδήποτε είδος σεξουαλικής εμπλοκής θα αφαιρούσε σκέψη και ενέργεια από την αποστολή του. Εκτιμά τις γυναίκες, τις θαυμάζει, αλλά δεν μπορεί να αντέξει την οικειότητα».

Η σπηλιά του Μπάτμαν έχει ένα σύνθετο οικοσύστημα

«Η σπηλιά είναι απέραντη», έγραψε ο O’Neil. «Ούτε ο ίδιος ο Γουέιν δεν την έχει εξερευνήσει πλήρως. Υπάρχουν χιλιάδες νυχτερίδες που ζουν σε αυτή και ένα μικρό υπόγειο ρυάκι στο οποίο μπορούν να βρεθούν ψάρια του γλυκού νερού».

Ο Μπάτμαν είναι αληθινός, ενώ ο Γουέιν όχι

Ο Μπάτμαν βλέπει τον Μπρους Γουέιν ως έναν χαρακτήρα που μερικές φορές χρειάζεται να παίξει. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το αντίστροφο. «Ο Γουέιν έχει γίνει μέρος του κιτ εργαλείων του, μια ταυτότητα που θεωρεί χρήσιμη», έγραψε ο O’Neil. Ως γνωστός δισεκατομμυριούχος, η περσόνα του Γουέιν μπορεί να συλλέξει άκρως απόρρητες πληροφορίες με ευκολία και να κάνει επαγγελματικές συνδέσεις στην πορεία, αναφέρει το mentalfloss.com. Είναι δύσκολο να δικτυωθείς όταν φοράς μυτερά αυτιά και κάπα, τελικά.

Οι νίντζα επηρέασαν τη στολή του Μπάτμαν

«Ο σκούρος χρωματισμός του επιτρέπει να αναμειγνύεται με σκιές, μια τεχνική που έμαθε από τους Ιάπωνες νίντζα», έγραψε ο O’Neil. Το mentalfloss.com, αναφέρει, επίσης, ότι τα ρούχα που επιλέγει είναι φτιαγμένα από ένα «ελαφρύ, εύκαμπτο υλικό, σχεδιασμένο σαν στολή ακροβάτη τσίρκου, που του επιτρέπει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων».

Ο μπάτλερ του Μπάτμαν είναι πολυτάλαντος

Δεν θα βρείτε ποτέ πιο ενδιαφέρον βιογραφικό από αυτό του Άλφρεντ Πένιγουορθ, του πιστού μπάτλερ του Μπρους Γουέιν, καθώς λέγεται ότι είναι νοσοκόμος, μάγειρας, επισκευαστής -και κάποιος που μπορεί να «μιμηθεί τέλεια» τη φωνή του αφεντικού του. Όχι μόνο μπορεί να μιμηθεί τον Μπρους Γουέιν αν χρειαστεί, αλλά, επίσης, μπορεί να μιμηθεί και τη μπάσα και χαμηλή φωνή του ίδιου του Μπάτμαν.

Ο Μπάτμαν και ο Κόμης Δράκουλα έχουν πολλά κοινά στοιχεία

Ο O’Neil, εξηγεί το mentalfloss.com, ήθελε ο Μπάτμαν να μοιάζει περισσότερο με ένα πλάσμα της νύχτας παρά με έναν παραδοσιακό υπερήρωα. Κατά την γνώμη του, λοιπόν, ο Μπάτμαν χρωστάει πολλά περισσότερα στους κακούς του παρελθόντος. «Κοίτα τον Δράκουλα, ξανακοίταξέ τον καλά και θα δεις τον Μπάτμαν», σημειώνει ο O’Neil. Θεωρεί τον Μπάτμαν, μάλιστα, ως μια ενσάρκωση της ποπ-κουλτούρας των κοινών μας ανησυχιών για το έγκλημα, την αστικοποίηση και πράγματα που χτυπούν τη νύχτα. Ο Μπάτμαν έχει τόσα κοινά με τον Δράκουλα, τους λυκάνθρωπους και άλλα παρόμοια πλάσματα. Ωστόσο, ενώ αυτά τα τέρατα παρουσιάζονται ως απειλές για την ανθρωπότητα, ο Μπάτμαν απεικονίζεται ως πράκτορας της δικαιοσύνης, αν και σκοτεινός και μυστηριώδης. «Αυτό που προτείνω», εξήγησε ο O’Neil, «είναι ότι υιοθετήσαμε τα πιο ζοφερά αρχέτυπα, τα αγκαλιάσαμε, τα ανακηρύξαμε, με όλη τους την αγριότητα και την αδυσώπητη και απάνθρωπη αρμοδιότητα τους, συμμάχους μας. Ένα από τα ονόματα που τους αποδώσαμε είναι και αυτό του Μπάτμαν».