Η GRANIKAL με αποκλειστικό σκοπό την εισαγωγή premium ποτών που κάνουν τη διαφορά πίσω από κάθε bar, παρουσιάζει στο ATHENS BAR SHOW 2021, 9 brands, 6 master-classes/σεμινάρια και 7 after party/guest shifts!!!

Στα περίπτερα μας 1.7, 1.8, 1.9 και 1.9.1 θα βρείτε:

UPGRADE YOUR APERITIVO με Luxardo, Amaro Montenegro, Select Aperitivo και Cocchi Vermouth

UPGRADE YOUR SPIRITS με Matusalem Rum, El Dorado Rum, Michter’s Whiskey και Portobello Road Gin

UPGRADE YOUR BEER με LoLa Fresh Beer από την Λάρισα

6 MASTERCLASSES ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Η GRANIKAL φέρνει στην Ελλάδα μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Bar Industry παγκοσμίως που θα σας καθηλώσουν στις αίθουσες των σεμιναρίων.

“Extra Dry Vermouth Cocchi , the Piedmontese way to the martini cocktail” 09 Νοεμβρίου, 12:50 – 13:20, με τους Roberto Bava (ιδιοκτήτη του Cocchi), Erik Lorincz (Bar Owner Kwānt) , Francois Monti (World’s 50 Best Bars Academy Chair για Ισπανία και Πορτογαλία) και Valentino Longo (Head Bartender Four Seasons Florida)

“Amaro Montenegro presents: From Production to Mixology” 09 Νοεμβρίου, 13:00 – 13:30, με τους Rudi Carraro (Global Brand Ambassador Montenegro Group) και Matteo Bonoli (Master Herbalist, Montenegro Group)

“An introduction to Amaro Santoni and «From a mechanic shop to an international successful street bar»”, 09 Νοεμβρίου, 13:50 – 14:20, με τους Luca Missaglia (Συνιδιοκτήτη Amaro Santoni) και Riccardo Rossi (Business Partner Freni e Frizioni)

“The Last Barman Poet – Jake Burger discusses the drinks from the film Cocktail.”, 09 Νοεμβρίου, 14:00 – 14:30, με τον Jake Burger (Συνιδιοκτήτη & Master Distiller του Portobello Road Gin)

“Vintage Book by Matusalem Rum”, 09 Νοεμβρίου, 14:50 – 15:20, με τον Diego Ferrari (Global Brand Ambassador Matusalem Rum)

“Michter’s Whiskey: Η τελειότητα βρίσκεται στη λεπτομέρεια”, 10 Νοεμβρίου, 17:00 – 17:30, με τους Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο(Συνιδιοκτήτη The Bar In Front of the Bar & BART) και Αλέξανδρο Τσελέπη (Συνιδιοκτήτη The Bar In Front of the Bar & BART)

7 AFTERPARTY / GUEST EVENTS ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΞΕΧΑΣΤΑ

Athens Bar Show χωρίς top afterparty δεν γίνεται!!! Η GRANIKAL έχει το line-up που θα σας σερβίρει πραγματικά κορυφαία cocktail.

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (από τις 20:30)

Erik Lorincz (Kwant Bar, London) στο The Bar in Front of the Bar, Πετράκη 1

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (από τις 20:00)

Jake Burger, Co-Founder & Master Distiller Portobelo Road Gin, στο ΤΟ ΛΟΚΑΛΙ, Σαρρή 44

Diego Ferrari, Global Brand Ambassador Matusalem Rum, στο 360 Athens, Ηφαίστου 2

Rudi Carraro, Global Brand Ambassador Montenegro group στο Barreldier, Βουλής 7

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (από τις 21:00)

Gareth Franklin, Global Brand Ambassador Luxardo στο Tailor’s House, Πλατεία Αγίας Ειρήνης 2

The Romans arrived in Athens: Riccardo Rossi from Freni e Frizioni and Patrick Pistolesi from Drink Kong, στο A for Athens, Μιαούλη 2

Σας περιμένουμε από όλη την Ελλάδα για αυτή τη μαγική Athens Bar Show εμπειρία!