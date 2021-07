Τα νέα για τους λάτρεις της κωμωδίας είναι κάτι παραπάνω από καλά, η δεύτερη σεζόν του ξεκαρδιστικού I Think You Should Leave with Tim Robinson κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021…

Netflix: Ό,τι πιο αστείο μπορείς να δεις φέτος το καλοκαίρι ξεκινά αύριο

Η απίθανη σειρά με τα ανατρεπτικά σκετς του Τιμ Ρόμπινσον επανέρχεται λοιπόν δυναμικά στους μικρούς μας δέκτες και μόνο ο ίδιος ξέρει πώς θα μας κάνει να γελάσουμε αυτή τη φορά.

Το Καλύτερα να Φύγεις με τον Τιμ Ρόμπινσον είναι μια δυνατή κωμική σειρά που κανείς δεν ξέρει να σου πει τι είναι αυτό που την κάνει τόσο δημιουργικά αστεία.

Δεν είναι μόνο οι σουρεαλιστικές καταστάσεις που υφαίνουν τα σκετς του Ρόμπινσον, είναι κυρίως ο ίδιος και αυτή η αδιάκοπη ευφορία του που σε κάνουν να γελάς με το που τον βλέπεις. Και οι γκριμάτσες του ιδίως!

Παράξενο, αδέξιο κάποιες φορές και εντελώς ιδιοσυγκρασιακό, είναι ένα one man show του Ρόμπινσον που είναι εξωφρενικά διασκεδαστικό. Δεν μοιάζει με τίποτα και κανένα δεν είναι σαν αυτό.

Τα έξι 20λεπτα επεισόδια του πρώτου κύκλου πρόλαβαν να γίνουν κλασικά, φέρνοντας αβίαστα το γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

Δύσκολα περιγράφεις τι ακριβώς είναι, μόνο οι φαν του έχουν τον τρόπο να σου μιλούν γι’ αυτό με τις ώρες.

Είναι από τις σειρές που πρέπει να δεις για να καταλάβεις γιατί κάνει τέτοιο ντόρο στον πλανήτη.

Η δεύτερη σεζόν του Καλύτερα να Φύγεις με τον Τιμ Ρόμπινσον κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 6 Ιουλίου…