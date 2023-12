Ο Μπομπ Άιγκερ, διευθύνων σύμβουλος της Disney, μίλησε στο NYT Dealbook Summit (μέσω του CNBC), όπου παραδέχτηκε ότι για την αποτυχημένη πορεία της ταινίας «The Marvels» στο box office, έφταιξε η έλλειψη εποπτείας στα γυρίσματα της ταινίας από στελέχη λόγω της πανδημίας.

«Το “The Marvels” γυρίστηκε εν μέσω πανδημίας» εξήγησε ο Άιγκερ. «Δεν υπήρχε επαρκής επίβλεψη στο πλατό, όπου έχουμε διευθυντικά στελέχη που επιβλέπουν τι γίνεται μέρα με τη μέρα. Αυτός ήταν ο ένας λόγος και, ταυτόχρονα, το ότι αυξήσαμε σε τρομερό βαθμό το περιεχόμενο που βγάζαμε για το Disney+».

Το σίκουελ της Marvel με την Μπρι Λάρσον έκανε πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου και έχει φέρει στα ταμεία μόλις 77 εκατ. δολάρια στο box office των ΗΠΑ και 187 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Μέχρι στιγμής είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και εξελίσσεται ως η πρώτη ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel MCU που δεν θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Το αρνητικό ρεκόρ του «The Marvels» ακολουθούν και άλλες ταινίες όπως το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» και «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Όπως αναφέρει το Variety, είναι η πρώτη χρονιά από το 2014 που οι παραγωγές της Disney δεν ξεπερνούν το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι άλλο στούντιο θα πετύχει ποτέ κάποια από τα νούμερα που πετύχαμε εμείς. Θέλω να πω, ότι φτάσαμε στο σημείο όπου αν μια ταινία δεν έκανε 1 δις. δολάρια στο παγκόσμιο box office, ήμασταν απογοητευμένοι… Νομίζω ότι τώρα πρέπει να γίνουμε πιο ρεαλιστές», δήλωσε ο Άιγκερ.

«Θα έλεγα, αυτή τη στιγμή, η Νο 1 προτεραιότητά μου είναι να βοηθήσω το στούντιο να γυρίσει δημιουργικά» πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από την Disney το 2026.

Μιλώντας γενικότερα στον Andrew Ross Sorkin για την παραγωγή της Disney, είπε ότι έχουν γίνει «πάρα πολλά» σίκουελ ταινιών που δεν έτυχαν καλής υποδοχής από το κοινό ή τους κριτικούς. «Πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος για να τα φτιάξουμε. Πρέπει να έχεις μια καλή ιστορία».

Για το 2024, η Disney έχει σχεδιάσει να κυκλοφορήσει τις ταινίες «Deadpool 3», «Inside Out 2» και «Mufasa: The Lion King».