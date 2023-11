Πρεμιέρα στους κινηματογράφους έκανε πριν από λίγα 24ωρα το The Marvels, το sequel του Captain Marvel με την Brie Larson, το οποίο συνεχίζει την 5η φάση του σύμπαντος που βρίσκεται πλέον στο «The Multiverse Saga» του.

Παρόλο που η Marvel κάποτε είχε αγγίξει σχεδόν την κορυφή όλων των εποχών του κινηματογραφικού box office, με το Avengers: Endgame που είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών, η νέα της παραγωγή ήρθε τώρα να σημειώσει αρνητικό ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, το εγχώριο άνοιγμα του The Marvels στο αμερικανικό box office ανέρχεται σε 21.5 εκατομμύρια δολάρια από 4,030 κινηματογράφους. Πρόκειται για το δεύτερο μικρότερο box office πρώτης μέρας στην ιστορία ολόκληρου του MCU. Το νούμερο αυτό περιλαμβάνει τα 6,6 εκατομμύρια δολάρια από τα previews. Το The Marvels μόλις που ξεπέρασε το The Incredible Hulk του 2008, το οποίο κατέχει το ρεκόρ του χαμηλότερου εγχώριου ντεμπούτου στο MCU, με 21,46 εκατομμύρια δολάρια, με το Ant-Man να βρίσκεται στην τρίτη θέση πλέον με 22,6 εκατομμύρια δολάρια. Αν το The Marvels δεν ανεβάσει ρυθμούς, θα μείνει πίσω από τα έσοδα του πρώτου Σαββατοκύριακου και των δύο αυτών ταινιών (55,4 και 55,7 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα). Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το box office στις ΗΠΑ για το Σαββατοκύριακο θα κυμαίνεται από 47 μέχρι 52 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι με διαφορά το χειρότερο νούμερο στην ιστορία ολόκληρου του MCU!

Αυτοί οι αριθμοί είναι σίγουρα ανησυχητικοί για τα Marvel Studios, αφού η παραγωγή του The Marvels κόστισε 220 εκατομμύρια δολάρια.

Το The Marvels έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 9 Νοεμβρίου.