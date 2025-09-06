Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πιο γρήγορος από όλους στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (6/9) και πήρε την pole position για το γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα, αφήνοντας στη 2η θέση τον Λάντο Νόρις και στην 3η τον Όσκαρ Πιάστρι.

Μπορεί να έχει μείνει πίσω φέτος στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull όμως βρίσκει πάντα τον τρόπο για να υπενθυμίζει ποιος είναι. Όπως έκανε δηλαδή και στη Μόντσα, όπου πήρε την 5η φετινή και 45η συνολικά pole position της καριέρας του.

Με χρόνο 1:18.792 ο Φερστάπεν κατάφερε να πάρει στο τέλος την 1η θέση, αφήνοντας στη 2η τον Λάντο Νόρις, στην 3η τον Όσκαρ Πιάστρι, στην 4η τον Σαρλ Λεκλέρ και στην 5η τον Λιούις Χάμιλτον, με τους δύο τελευταίους να είναι και οι αγαπημένοι των τιφόζι καθώς τρέχουν με τη Ferrari.

Από εκεί και πέρα, στην 6η θέση θα είναι στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής (7/9) ο Τζορτζ Ράσελ, στην 7η ο Κίμι Αντονέλι, στην 8η ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, στην 9η ο Φερνάντο Αλόνσο και στη 10η ο Γιούκι Τσουνόντα.