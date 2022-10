Η πολιτική κρίση στη Βρετανία γίνεται χειρότερη κάθε μέρα που περνάει, με τη Λιζ Τρας να κρατιέται με νύχια και με δόντια στην εξουσία, αφού όπως σημειώνει ο Guardian την εγκαταλείπουν κι οι άλλοτε σύμμαχοι της.

Σύμφωνα με τον theguardian.com, το μόνο «σώζει» τη Βρετανίδα πρωθυπουργό, είναι το καταστατικό των Τόρις, αφού προβλέπει ότι θα πρέπει να περάσουν 12 μήνες πριν διατυπωθεί εσωκομματική πρόταση μομφής εναντίον της.

Παρόλα αυτά, ο σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, πρόεδρος «της επιτροπής 1922» που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω διαδικασία, θα συναντηθεί με την Τρας για να της εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια των Συντηρητικών βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων την αποκαλούν PINO, Prime minister In Name Only, δηλαδή πρωθυπουργό «μόνον κατ’ όνομα».

Έτσι, πολλοί εποφθαλμιούν τη θέση της, ενώ ακούγεται πως θέλουν να αναλάβουν από κοινού τα ηνία της Βρετανίας ο Ρίσι Σούνακ και η Πένι Μόρντοντ οι δύο δηλαδή υποψήφιοι που ήρθαν δεύτερος και τρίτη αντίστοιχα στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος.

Επίσης, ένα άλλο σενάριο είναι να αναλάβει ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο οποίος είναι εξαιρετικά δημοφιλής, όχι μόνο μέσα στο κόμμα, αλλά και ευρύτερα.

Παρόλα αυτά, υποψήφιος δελφίνος θεωρείται και ο νυν υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, που μόλις διόρισε η Λιζ Τρας. Σε δηλώσεις που έκανε όμως, ξεκαθάρισε ότι στηρίζει την Τρας επισημαίνοντας ότι η αντικατάσταση της θα επιδείνωνε το κλίμα αστάθειας.