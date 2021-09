Για πάρα πολλές δεκαετίες οι τάξεις των σχολείων στις ΗΠΑ (ειδικότερα στο Νότο της χώρας) δέχονταν μόνο λευκούς μαθητές. Μία απόφαση βασισμένη πάνω στον ρατσιστικό νόμο περί δουλείας και διαχωρισμού λευκών και αφροαμερικανών που ήταν μόνο μία έκφανση του συστημικού ρατσισμού που εν πολλοίς υποβόσκει ακόμα στη χώρα.

Με μια ιστορική απόφαση που εκδόθηκε τη 17η Μαΐου 1954, στην υπόθεση που παρέμεινε γνωστή στις ΗΠΑ με την ονομασία «Brown v. Board of Education» («Μπράουν εναντίον συμβουλίου εκπαίδευσης») το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο κήρυξε αντισυνταγματικό τον φυλετικό διαχωρισμό στα δημόσια σχολεία βάζοντας τέλος στον φριχτό διαχωρισμό ανθρώπων βάσει του χρώματος του δέρματός τους.

Μετά την απόφαση αυτή το National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) αποφάσισε να εγγράψει μαύρους μαθητές σε σχολεία που μέχρι τότε ήταν μόνο για λευκούς σε διάφορες πολιτείες στον νότο των Η.Π.Α

Η Βανίτα Γκούπτα, επικεφαλής της διεύθυνσης ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε σχολιάσει «Έξι δεκαετίες μετά (την απόφαση εκείνη), η απόφαση (που αφορά το Κλίβελαντ) έρχεται να υπενθυμίσει στις τοπικές αρχές ότι το να καθυστερούν να εφαρμόσουν την υποχρέωσή τους να καταργήσουν τον φυλετικό διαχωρισμό είναι απαράδεκτο και αντισυνταγματικό», σχολίασε.

Μετά την ιστορική απόφαση του δικαστηρίου αφροαμερικανοί γονείς άρχισαν να στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία σπάζοντας ένα ρατσιστικό ταμπού δεκαετιών. Ιστορική άλλωστε είναι η στιγμή που ο μαθητής δημοτικού Τσαρλς Τόμσον πηγαίνει για πρώτη μέρα στο σχολείο του στη Βαλτιμόρη. Για την παρουσία του Τόμσον έχει υπάρξει και ένα εμβληματικό φωτογραφικό στιγμιότυπο από τον φωτογράφο Ρίτσαρντ Στακ για την εφημερίδα Baltimore Sun που δείχνει την θερμή υποδοχή του αφροαμερικανού μαθητή από τους λευκούς συμμαθητές του. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Σεπτέμβριο του 1954 κάτι λιγότερο από 4 μήνες μετά την κατάργηση του διαχωρισμού στα σχολεία βάσει χρώματος.