Εμβόλιο Pfizer: Ο 81χρονος Ουίλιαμ Σαίξπηρ είναι ο δεύτερος άνθρωπος στον κόσμο που εμβολιάστηκε

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τη Βρετανία, όπου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού.

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της Covid-19 εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του.

Ο δεύτερος άνθρωπος που έκανε το εμβόλιο είναι ένας 81χρονος άντρας που ονομάζεται Ουίλιαμ Σαίξπηρ, όπως δηλαδή και ο κορυφαίος θεατρικός συγγραφέας.

Η Βρετανία άρχισε σήμερα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer και BioNTech. Είναι η πρώτη δυτική χώρα που άρχισε να εμβολιάζει τον γενικό πληθυσμό της, κάτι που χαιρετίζεται ως αποφασιστικής σημασίας για να νικηθεί ο κορονοϊός.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν.

«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η σημερινή ημέρα έχει ονομαστεί «V-Day» από τη λέξη vaccination, και προτεραιότητα δίνεται στους ηλικιωμένους άνω των 80, τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό γηροκομείων και υγειονομικούς.

Second Briton to be given a Pfizer coronavirus vaccination is William Shakespeare, 81, from Warwickshire https://t.co/nqWzwkZiSR

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 8, 2020