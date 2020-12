Ιστορική στιγμή στη Βρετανία: Άρχισε ο εμβολιασμός – Μία 90χρονη η πρώτη στον κόσμο

Ιστορικές είναι οι στιγμές στη Βρετανία, όπου άρχισαν αυτή την ώρα οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του νέου κορονοϊού για πρώτη φορά εκτός κλινικών δοκιμών.

Η 90χρονη Margaret Keenan είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που λαμβάνει το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech κατά της covid-19.

Η Keenan, που ζει στο Κόβεντρι εδώ και 60 χρόνια αλλά κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, έκανε το εμβόλιο στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της πόλης.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19» δήλωσε η 90χρονη.

«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς».

Η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε, την περασμένη εβδομάδα, έγκριση επείγουσας χρήσης στο εμβόλιο της Pfizer.

Το Σαββατοκύριακο άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες δόσεις στα προβλεπόμενα νοσοκομεία.

Η σημερινή ημέρα έχει ονομαστεί «V-Day» από τη λέξη vaccination, και προτεραιότητα δίνεται στους ηλικιωμένους άνω των 80, τους φιλοξενούμενους και το προσωπικό γηροκομείων και υγειονομικούς.

