Ενθαρρυντική είδηση από την Κροατία: Γυναίκα 99 ετών νίκησε τον κορονοϊό

Μια είδηση που δημιουργεί αισιοδοξία έρχεται από την Κροατία. Γυναίκα 99 ετών βγήκε νικήτρια στη «μάχη» με τον κορονοϊό, η οποία είχε διάρκεια περίπου τριών εβδομάδων -διάστημα που διήρκησε η νοσηλεία της.

Η Μαργαρέτα Κράντσετς, που ζει σε έναν οίκο ευγηρίας στο Κάρλοβατς, χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο στα τέλη Οκτωβρίου, αφού διαγνώστηκε θετική στην Covid-19.

Η Στέφιτσα Λιούμπιτς Μλίνατς, η διευθύντρια της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι διεξήχθησαν διαγνωστικά τεστ στους τρόφιμους, καθώς είχαν καταγραφεί πολλά περιστατικά με πυρετό. Μεταξύ των ανθρώπων που μολύνθηκαν ήταν και η 99χρονη, η οποία δεν είχε παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. «Δεδομένης της ηλικίας της και της ευπάθειάς της, προκαλεί πραγματικά έκπληξη που ο κορονοϊός δεν της προξένησε κάποιο κακό», επισήμανε η Μλίνατς.

«Είναι ένα τόσο καλό νέο» αυτήν την εποχή της πανδημίας που δείχνει τον αβέβαιο χαρακτήρα του ιού, συνέχισε η ίδια, όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Κράντζετς, που ζει κανονικά κλινήρης τις περισσότερες ώρες της ημέρας λόγω της ευαισθησίας της, δεν πάσχει από κανένα υποκείμενο νόσημα. «Τελείωσε, νιώθω καλά», περιέγραψε στην κροατική εφημερίδα Vecernji list.

Η Κροατία μετρά σχεδόν 140.000 κρούσματα νέου κορονοϊού. Σχεδόν 2000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νόσο, στη χώρα των 4,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

