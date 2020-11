Έκρηξη σε νεκροταφείο στη Σαουδική Αραβία – Πληροφορίες για Έλληνα τραυματία

Έκρηξη σημειώθηκε σε μη μουσουλμανικό νεκροταφείο στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ελληνική κυβερνητική πηγή που δεν κατονομάζει, υπάρχουν τέσσερις ελαφρά τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας για την Ημέρα Μνήμης.

Ο Έλληνας είναι αστυνομικός σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή βομβιστική επίθεση.

‘Two injured’ in ‘grenade explosion at Remembrance Day ceremony for Brit and French expats’ in Jeddah, Saudi Arabia https://t.co/jXP5ISU0WY

— Rasheed Abou-Alsamh (@RasheedsWorld) November 11, 2020