Πολιτικός σχολιαστής του CNN δάκρυσε με την νίκη του Τζο Μπάιντεν

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ήταν το πρώτο που ανακοίνωσε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Ο πολιτικός σχολιαστής του δικτύου Βαν Τζόουνς που βρισκόταν ζωντανά στο στούντιο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, τη στιγμή που κλείδωσε το αποτέλεσμα. Φανερά συγκινημένος, σχολίασε ότι «σήμερα είναι μια καλή ημέρα για την Αμερική».

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."

Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk

— CNN (@CNN) November 7, 2020