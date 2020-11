Μελάνια Τραμπ: Ψήφισε με midi φόρεμα 4.500 δολαρίων, χωρίς να φοράει μάσκα

Η Μελάνια Τραμπ πήγε να ψηφίσει για τις εκλογές των ΗΠΑ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα. Η πρώτη κυρία της χώρας πάντως δεν φόρεσε μάσκα, αλλά επέλεξε ένα Gucci φόρεμα αξίας 4.500 δολαρίων

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χαμογελαστή στη Φλόριντα, τη στιγμή που πήγαινε να ψηφίσει για τις σημερινές αμερικανικές εκλογές.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν φορούσε μάσκα, παρά την εντολή για χρήση μάσκας στην συγκεκριμένη κομητεία και ήταν χαμογελαστή προς τους δημοσιογράφους.

Αρκετοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών βρισκόντουσαν στο σημείο, ενώ η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να φορέσει ένα Gucci φόρεμα αξίας 4.500 δολαρίων.

First lady Melania Trump votes in Palm Beach, Florida, saying she wanted to cast her ballot on Election Day. https://t.co/sMndhXToVN pic.twitter.com/NAAmar59Bv

— ABC News (@ABC) November 3, 2020